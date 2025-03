To już oficjalne! Będzie nowy sezon Rozdzielnia

Dziś na platformie Apple TV+ zadebiutował ostatni odcinek drugiego sezonu hitowego serialu Rozdzielnie, który domyka klamrą niektóre wątki, ale też otwiera nowy rozdział w historii firmy Lumon. Przy okazji premiery Apple zapowiedziało to, na co wszyscy liczyli, czyli trzeci sezon oryginalnej produkcji.

Reklama

Tim Cook potwierdza – Apple wypuści 3 sezon Rozdzielnia

Drugi sezon Rozdzielenia spotkał się z mieszanymi opiniami. Część internautów i recenzentów wychwala go pod niebiosa, ale ja w swoje recenzji podkreśliłem kilka elementów, które w moim subiektywnym odczuciu czynią go gorszym dziełem, niż sezon pierwszy. Niezależnie jednak od opinii powinien ucieszyć Was fakt, że Apple nie ma zamiaru na dziewiętnastu dotychczasowych odcinkach poprzestać.

Źródło: Apple

Apple oficjalnie zapowiedziało dziś prace nad trzecim sezonem Rozdzielenia, a informacja ta została potwierdzona przez samego CEO, Tima Cooka. Za sterami produkcji ponownie stanie reżyser Ben Stiller i producent wykonawczy Dan Erickson.

Oczywiście na ten moment nie ma mowy o fabularnych konkretach, ale jeśli obejrzeliście już finał drugiego sezonu, co zapewne domyślacie się, jak szalonych rzeczy można się spodziewać. Przypomnijmy, że produkcja Apple zdobyła aż 14 nominacji do nagród Emmy, w tym za najlepszy serial dramatyczny, najlepszą reżyserię w serialu dramatycznym i najlepszego aktora pierwszoplanowego w serialu dramatycznym – ostatecznie statuetkę przyznano za najlepszą kompozycję muzyczną oraz najlepszą czołówkę.