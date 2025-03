Nowy film, starzy znajomi. Fani będą zachwyceni tym powrotem

Najnowszy film z Johnem Wickiem nie będzie opowiadać o postaci Keanu Reevesa. "Ballerina" to produkcja, w której Ana de Armas odgrywa główną rolę. Oto najnowszy zwiastun!

"Ballerina" - spin-off kultowej serii "John Wick”, to film osadzony w dobrze znanym, lecz rozbudowanym uniwersum, który obiecuje dostarczyć widowisko na najwyższym poziomie. Czy Ana de Armas, wcielając się w rolę Eve Macarro, wniesie do serii nową jakość, łącząc elegancję z brutalnością?

Reklama

Ballerina - spin off Johna Wicka. O czym opowiada, obsada

Eve Macarro to postać, która zadebiutowała w trzeciej części "Johna Wicka", ale w "Ballerinie" otrzymuje pełnoprawną historię. Jej życie, naznaczone traumą i żądzą zemsty, jest osią fabuły. Wychowana w tajemniczej organizacji Ruska Roma, Eve przeszła rygorystyczne szkolenie, które łączyło balet z morderczym rzemiosłem. Jej umiejętności taneczne są równie śmiercionośne, co eleganckie, co zapowiada unikalny styl walki na ekranie.

Fabuła filmu rozgrywa się między trzecią a czwartą częścią głównej sagi "John Wick". Eve, po utracie rodziny, wyrusza na misję, by pomścić ich śmierć. Jej podróż prowadzi ją przez Nowy Jork, gdzie spotyka znane postacie z uniwersum, takie jak Winston (Ian McShane) i Charon (Lance Reddick). Ich obecność w filmie buduje most między "Balleriną" a główną serią, zacierając granice między spin-offem a kanonem.

Obsada "Balleriny" to prawdziwa plejada gwiazd. Oprócz Any de Armas, Iana McShane’a i Keanu Reevesa, na ekranie zobaczymy Anjelicę Huston, Gabriela Byrne’a, Catalinę Sandino Moreno oraz Normana Reedusa. Reżyserem filmu jest Len Wiseman, znany z serii "Underworld", co gwarantuje dynamiczną akcję i mroczny klimat.

Ballerina - zwiastun i data premiery

Produkcja filmu nie obyła się bez wyzwań. Pierwotna data premiery została przesunięta, aby umożliwić dodatkowe zdjęcia, mające na celu udoskonalenie scen akcji. Twórcy dążyli do tego, aby sekwencje walk były jak najbardziej zbliżone do charakterystycznego stylu „Johna Wicka”, co świadczy o ich dbałości o jakość i spójność uniwersum.

Najnowszy zwiastun "Ballerin" rzuca nowe światło na fabułę filmu. Widzimy w nim Eve w akcji, wykorzystującą swoje baletnicze umiejętności w walce. Zwiastun podkreśla mroczny klimat filmu, z dominującymi ciemnymi kolorami i dynamicznymi scenami akcji. W zwiastunie pojawiają się również znane postacie z uniwersum „Johna Wicka”, co potwierdza ich ważną rolę w filmie. Szczególnie intrygujące są sceny z Winstonem i Charonem, które sugerują, że hotel Continental będzie kluczowym miejscem akcji. Premiera filmu zaplanowana jest na 6 czerwca.

Jak powstawał film Ballerina? Czy wystąpi Keanu Reeves?

Ana de Armas w licznych wywiadach nie kryła entuzjazmu związanego z pracą nad "Balleriną", a zwłaszcza z ponownym spotkaniem na planie z Keanu Reevesem. Aktorka podkreślała, że jej zaangażowanie w uniwersum "Johna Wicka" u boku Reevesa jest dla niej swego rodzaju domknięciem pewnego etapu w karierze. Ich znajomość sięga czasów, gdy de Armas miała 26 lub 27 lat, a oboje pracowali nad filmem „Kto tam?”. Wtedy to narodziła się między nimi, jak to określiła, "naprawdę piękna przyjaźń", która zaowocowała chęcią dalszej współpracy. Zanim jednak spotkali się na planie "Balleriny", zagrali razem w jeszcze jednym filmie, umacniając swoją więź.

De Armas wyznała, że nigdy nie przypuszczała, iż stanie się częścią tak kultowej franczyzy, a tym bardziej, że Keanu Reeves również pojawi się w jej filmie. Wyraziła ogromną wdzięczność Reevesowi za jego chęć zaangażowania się w "Ballerinę", podkreślając, że ponowne przebywanie na planie i kręcenie z nim scen walki było dla niej "naprawdę wyjątkowe". Szczególnie miło wspominała próby układów choreograficznych, określając je jako "naprawdę fajne doświadczenie".

Reklama

O Reevesie wypowiadała się w samych superlatywach, nazywając go "najlepszym" i "wspaniałym" człowiekiem. Zauważyła, że aktor czuje się niezwykle swobodnie w scenach akcji, sztukach walki i walkach w zwarciu, co jest jego naturalnym środowiskiem. De Armas podkreśliła, że Reeves jest osobą "gotową na wszystko" na planie, co dodatkowo ułatwiało wspólną pracę. Jej słowa malują obraz niezwykłej chemii między aktorami i obiecują dynamiczne widowisko na ekranie.

---LINK PARTNERA---

Reklama

Z każdą nową produkcją filmową czy serialową chcemy jeszcze pełniej doświadczać historii na ekranie. Projektory XGIMI, oferowane przez tophifi.pl, pozwolą Ci zanurzyć się w akcji dzięki niezwykle realistycznemu odwzorowaniu kolorów i wysokiej rozdzielczości obrazu. Wyróżniają się kompaktową formą oraz łatwością instalacji i konfiguracji, co sprawia, że nawet w niewielkim pomieszczeniu bez trudu zaaranżujesz profesjonalne centrum rozrywki. Doświadczeni doradcy z tophifi.pl pomogą Ci wybrać rozwiązanie najlepiej odpowiadające Twoim potrzebom, abyś mógł w pełni cieszyć się każdym nowym filmem czy serialem.