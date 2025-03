Wielki powrót polskiego serialu. Nie uwierzycie, kto za nim stoi

Podejrzewam, że z ogromnym entuzjazmem fani kultowego polskiego serialu kryminalnego "Glina" przyjęli informację o rozpoczęciu prac nad jego kontynuacją. Po latach oczekiwań, na ulice Warszawy powrócą znani i lubiani bohaterowie, a widzowie ponownie zanurzą się w mroczny świat stołecznych stróżów prawa.

"Glina", wyreżyserowany przez Władysława Pasikowskiego, zadebiutował na antenie Telewizji Polskiej w 2003 roku. Serial szybko zdobył uznanie widzów i krytyków, a jego popularność utrzymywała się przez kolejne lata. Fabuła koncentrowała się na pracy warszawskiego wydziału zabójstw, a głównym bohaterem był komisarz Andrzej Gajewski, grany przez Jerzego Radziwiłowicza. "Glina" wyróżniał się realistycznym podejściem do tematyki policyjnej, a także znakomitą grą aktorską.

Obok Radziwiłowicza, w serialu wystąpili m.in. Maciej Stuhr, Jacek Braciak, Anna Cieślak i Agnieszka Pilaszewska. Serial cieszył się dużą oglądalnością, a każdy odcinek przyciągał przed ekrany miliony widzów, stając się jednym z najbardziej cenionych polskich seriali kryminalnych. Jego unikalny styl, dosadne dialogi i bezkompromisowe ukazywanie mrocznych stron ludzkiej natury na trwale zapisały się w historii polskiej telewizji.

Glina - nowy sezon. Gdzie obejrzymy? Kiedy premiera?

Kontynuacja "Gliny" to efekt współpracy SkyShowtime, Telewizji Polskiej i Apple Film. Zdjęcia do nowych odcinków już się rozpoczęły, a ekipa filmowa pracuje w Warszawie. Widzowie mogą spodziewać się powrotu znanych i lubianych postaci, ale także pojawienia się nowych bohaterów, którzy wprowadzą świeżą energię do fabuły. Twórcy zapowiadają, że nowe odcinki będą równie mroczne i wciągające, jak te sprzed lat. Widzowie ponownie zanurzą się w świecie zbrodni i ludzkich namiętności, a granica między przeszłością a teraźniejszością będzie się zacierać.

Wiadomo już, że w kontynuacji ponownie zobaczymy Macieja Stuhra, Jacka Braciaka, Annę Cieślak oraz Agnieszkę Pilaszewską. Ich postacie, znane z poprzednich sezonów, powrócą z bagażem doświadczeń, które wpłynęły na ich dalsze losy. Można przypuszczać, że ich relacje będą się rozwijać, a widzowie będą mogli śledzić ich dalsze zmagania z trudami policyjnej służby.

Za reżyserię nowych odcinków odpowiadają Władysław Pasikowski oraz Dariusz Jabłoński, a scenariusz ponownie napisał Maciej Maciejewski. Muzykę skomponuje Michał Lorenc, a za zdjęcia odpowiedzialni będą Magdalena Górka i Piotr Lenar. Twórcy obiecują, że nowe odcinki utrzymają wysoki poziom realizacji i dostarczą widzom niezapomnianych wrażeń.

Nowe odcinki serialu Glina - gdzie obejrzeć poprzednie sezony?

Kontynuacja "Gliny" staje się jednym z najbardziej wyczekiwanych polskich seriali, nawet w dobie wielu remake'ów, rebootów i innych powrotów. Najwięksi fani z niecierpliwością oczekują na premierę, mając nadzieję, że nowe odcinki dorównają legendarnemu pierwowzorowi - nie bywało to normą w wielu kontynuacjach, ale ekipa stojąca za nowym sezonem zdecydowanie pozwala sądzić, że to może być znakomita propozycja dla fanów kryminałów i nie tylko. Pytanie, jak wielu młodych widzów zdecyduje się zobaczyć wcześniejsze odcinki - tych powstało w sumie 25 w ramach dwóch sezonów. Można je oglądać na TVP VOD.

SkyShowtime, Telewizja Polska i Apple Film połączyły siły, a efekty najprawdopodobniej zobaczymy jeszcze w tym roku, co najmniej w formie pierwszych materiałów promocyjnych.