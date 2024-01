Yennefer kontra Wonder Woman? Gwiazda Wiedźmina dołącza do DC

Prace nad 4 sezonem serialowego Wiedźmina miały ruszyć z kopyta na początku tego roku, choć prawda jest taka, że mało kto czeka jeszcze na kontynuację nietfliksowej adaptacji powieści Sapkowskiego. Serial okazał się ostatecznie dość sporą porażką, ale niezbyt popularnym aktorom dał okazję do wypłynięcia na szersze wody – tak stało się między innymi z odtwórczynią roli Yennefer. Anya Chalotra spróbuje niebawem swoich sił w uniwersum DC.

Anya Chalotra roli mitycznej bogini Kirke

Jeśli jesteście zaznajomieni z komiksami z Wonder Woman w roli głównej, to zapewne kojarzycie postać Kirke, czyli jednej z głównych antagonistek superbohaterki. Kirke mogą kojarzyć także fani greckiej mitologii, bo to właśnie na legendarnej czarownicy z Odysei Homera bazuje ta postać.

Źródło: Comic Basics

W komiksach Kirke przyczyniła się do rozpętania wojny bóstw, stając się jedną z najbardziej uciążliwych przeciwniczek Wonder Woman. Postać grana przez brytyjską aktorkę pojawi się w animowanym serialu Creature Commandos, czyli grupy eksperymentalnych nadludzi, powołanych przez tajemniczą organizację do walki z Nazistami podczas II wojny światowej.

James Gunn – nowy szef DC Studios – osobiście potwierdził informację o zaangażowaniu aktorki w nadchodzącą produkcję. Anya Chalotra użyczy głosu mitycznej Kirke, ale w niedalekiej przyszłości może spodziewać się także klasycznej roli. Gunn zapowiedział bowiem, że wszyscy aktorzy, biorący dział w projekcie Creature Commandos, zostaną powołani także do kolejnych filmów z uniwersum DC, które wchodzi teraz w nową fazę, zwaną DCU Chapter One. O kim konkretnie mowa? W obsadzie serialu znalazły się takie nazwiska jak David Harbour, Indira Varma, Viola Davis czy Alan Tudyk.

Światowa premiera Creature Commandos została zaplanowana na ten rok, ale nie poznaliśmy jeszcze dokładnej daty.