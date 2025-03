Roboty nie zastąpią człowieka jeszcze przez 20 lat. Atlas mówi - potrzymaj mi piwo

Rozwój sztucznej inteligencji bez wątpienia bardzo dobrze wpłynie na rozwój branży robotów. Możliwość integracji takiego rozwiązania lokalnie, w obudowie robota sprawi, że będzie on potrafił wykonywać wiele podstawowych czynności, bez konieczności połączenia z "chmurą" czy internetem. Za tym musi jednak jeszcze nadążyć sama konstrukcja, która pozwoli na efektywne wykonywanie różnych czynności. Patrząc na takie roboty jak Tesla Optimus, można mieć co do tego wątpliwości. Ale wtedy na scenę wkracza Atlas od Boston Dynamics.

Reklama

Atlas tańczy break-dance'a

Roboty produkowane przez Boston Dynamics od lat robią ogromne wrażenie na użytkownikach. Wiele z nich, jak choćby czworonożny "Spot" jest już masowo wykorzystywana przez różne służby oraz instytucje. Nawet SpaceX korzysta z tego rozwiązania do inspekcji platformy startowej statku Starship po każdym locie czy do patrolowania okolicy. Spore wrażenie robi też humanoidalny roboty Atlas, którego wyczyny obserwujemy od kilku lat. Potrafi on nie tylko biegać czy skakać, ale również wykonywać przewroty. Daleko mu było jednak do płynności poruszania się jaką ma człowiek. Aż do teraz.

W najnowszym wideo opublikowanym w serwisie YouTube, Boston Dynamics pokazuje nową wersję Atlasa, która chodzi praktycznie tak płynnie jak człowiek, potrafi biegać, czołgać się na czworaka czy tańczyć break-dance. Wideo ma zaledwie minutę ale robi tak wielkie wrażenie, że do teraz zbieram szczękę z podłogi. Nie chodzi nawet o to, że Atlas potrafi wykonać "gwiazdę" znacznie lepiej niż ja, ale o sam fakt, jak naturalne ma ruchy. Gdyby ubrać go w skórę człowieka, to podejrzewam, że w pierwszej chwili trudno byłoby zgadnąć, że to humanoidalny robot. Boston Dynamics poczyniło ogromne postępy dzięki współpracy z Robotics and AI Institute (RAI Institute). Korzystając ze sztucznej inteligencji oraz filmów i referencji z ujęć motion capture wykorzystywanych np. w filmach i animacjach, udało się nauczyć Atlasa poruszać niemal tak jak człowiek.

Wydaje się, że tylko kwestią czasu jest jak będzie on w stanie wykonać wiele innych zadań, z dokładnością, której nie powstydziłby się człowiek. Dalej w możliwościach zastosowania takiego robota będzie ograniczała nas już tylko wyobraźnia. Wygląda więc na to, że humanoidalne roboty mogą stać czymś powszechnym znacznie szybciej niż nam się wszystkim wydaje.