Roboty Boston Dynamics od lat budzą sporo emocji i... kontrowersji. Ich kształt w połączeniu z idealną zwinnością budzi podziw i grozę jednocześnie. Nic zatem dziwnego, że ich kolejne produkty są równie szeroko komentowane. I nie mam najmniejszych wątpliwości, że podobnie sprawy będą się mieć z ich najnowszym robotem Atlas. Jego pierwsza prezentacja pokazuje jak doskonale robot radzi sobie ze wstawaniem po upadku. Tak, nowy Atlas zjawiskowo radzi sobie z podnoszeniem się z ziemi, a sposób jaki to robi — budzi... podziw.

Nowy Atlas od Boston Dynamics. Zobacz jak zręcznie robot wstaje z ziemi

Firmy odpowiedzialne za rozwój robotów stale dążą do doskonałości. Jedną rzeczą jest to, że ich produkty wyglądają coraz lepiej i są coraz bardziej odporne. Drugą jest to, jak radzą sobie w trudnych warunkach. Dla wielu dostępnych na rynku produktów z tej kategorii po jednej porażce nie są sobie w stanie poradzić bez udziału człowieka. Boston Dynamics zna ten problem, dlatego ich najnowszy robot Atlas pokazuje co potrafi w przypadku, gdy napotka go taki wypadek. Jak powszechnie wiadomo: roboty firmy coraz chętniej zadomawiają się we wszelkiej maści magazynach i fabrykach, gdzie o takie sytuacje nie jest wcale trudno. Dlatego celem firmy było stworzenie urządzenia, które bez problemu poradzi sobie z powrotem do pracy po upadku, zaś jego wpadka nie wpłynie na zautomatyzowane procesy. I jak widać na załączonym obrazku: wychodzi mu to naprawdę dobrze.

Roboty Boston Dynamics od kiedy pamiętam robią wrażenie swoją zręcznością w poruszaniu się — ale ten pokaz wstawania z ziemi Atlasa wprowadza je na jeszcze wyższy poziom. Jak sam prezes firmy, Aaron Saunders, wspomina:

Nie boimy się upadku - nie traktujemy robotów tak, jakby cały czas miały się zepsuć. Nasz robot często upada, a jedną z rzeczy, o których zdecydowaliśmy dawno temu [było] to, że musimy budować roboty, które mogą upaść bez uszkodzenia. Jeśli uda ci się przejść przez ten cykl doprowadzania robota do awarii, badania awarii i naprawiania jej, możesz poczynić postępy, dzięki którym robot nie będzie spadał. Ale jeśli zbudujesz maszynę, system sterowania lub kulturę wokół tego, by nigdy nie upadać, to nigdy nie nauczysz się tego, czego musisz się nauczyć, by twój robot nie upadał. Celebrujemy upadki, nawet te, które niszczą robota.

Robotów będzie przybywać. Czy nam się to podoba czy nie

Ani Boston Dynamics, ani ich bogata konkurencja, ani trochę się nie zatrzymują w rozwoju swoich produktów. Produktów, które z każdą kolejną generacją są coraz sprawniejsze, a ich ruchy robią jeszcze większe wrażenie. Oczywiście im bardziej przypominają one człowieka tym gorsze wrażenie robią. Ale już teraz są nieodłączną częścią wielu biznesów — a w przyszłości będzie ich jeszcze więcej. Czy nam się to podoba czy nie.

Źródło