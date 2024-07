Elon Musk z nową datą premiery Robotaxi. Czy tym razem się uda?

Trudno wskazać drugą taką osobę w branży technologicznej, która wzbudza tak szeroką gamę uczuć jak Elon Musk. Jedni widzą w nim zwiastun wysokorozwiniętej, wręcz futurystycznie technologicznej przyszłości świata. Inni manipulatora, miliardera dziecko czy po prostu kogoś, kto robi więcej hałasu niż to jest warte. Nie da się jednak zaprzeczyć temu, że dzieli się wieloma, nowoczesnymi pomysłami. Wśród nich jest oczekiwana taksówka, Robotaxi, która miała mieć premierę w nadchodzącym miesiącu.

Żegnaj Robotaxi, widzimy się za dwa miesiące

Sierpień już nie jest okresem, w którym pojawi się nowy pojazd Tesli. Teraz wypatrujemy października tego roku, a dokładnie to 10. Informację tę podał sam CEO, Elon Musk, podczas omawiania wyników finansowych. Przesunięcie daty jest związane z chęcią „wprowadzenia poprawek do Robotaxi, a także dodania kilku detali do nadchodzącego wydarzenia prezentacji produktu”.

Pierwotna data została przedstawiona w kwietniu tego roku, przez szefa Tesli. Nikogo nie zdziwi, że to, nazwijmy, oficjalne odkrycie daty sierpniowej, miało miejsce nigdzie indziej jak na platformie X (dawniej Twitter). Jednakże nie trwało długo nim się pojawiły plotki o potencjalnym przesunięciu premiery, które zaogniał sam Musk.

Zażyczyłem sobie tego, co uważam za ważną zmianę w projekcie przodu, a dodatkowy czas, pozwoli nam się pochwalić innymi rzeczami.

Robotaxi poprawia humor inwestorów

Kto śledzi Elona Muska ten wie, że przesuwanie dat i sugestywne odpowiedzi, są znakiem rozpoznawczym szefa Tesli. Nie inaczej było z Robotaxi. Zapowiedziany w kwietniu nowy samochód, przyczynił się odbudowaniem wiary inwestorów, którzy byli zawiedzeni wynikami za pierwszy kwartał 2024. Takiego odświeżenia produktów, najwyraźniej potrzebowali. Czy tym razem uda się dowieźć datę?