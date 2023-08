Platforma odsprzedaży cyfrowych gier. Na zachętę rozdają za darmo hit RPG

Słyszałeś o Robot Cache? Jeśli nie, to darmowy Torment: Tides of Numenera jest idealną okazją do zapoznania się z platformą do odsprzedawania cyfrowych wersji gier.

Kiedy ostatnio kupiliście grę w wersji pudełkowej? Jeśli pamięć mnie nie myli, to w moim przypadku było to Star Wars Jedi: Upadły Zakon z… 2019 roku. Od tego czasu przerzuciłem się na wersje cyfrowe, choć sam byłem kiedyś wobec tego mocno sceptyczny. Jednym z argumentów osób twardo stojących po stronie wydań pudełkowych jest brak możliwości odsprzedaży cyfrówki. Jednak już niebawem może on stracić na aktualności, bo istnieją platformy, które starają się przełożyć możliwość zakupu gier używanych do świata cyfrowego. Robot Cache obiecuje rewolucję i zachęca do udziału w niej przy pomocy darmowej gry.

Duchowy następca Planescape Torment w prezencie

Odsprzedaż gry kupionej przez wirtualną platformę. Kiedyś? Nie do pomyślenia. Dziś? Całkiem realny scenariusz, choć wymagający jeszcze sporo poprawek. Robot Cache to strona funkcjonująca od 2018 roku, ale z jakiegoś powodu nie poświęca się jej zbyt wiele uwagi. Głównym założeniem jest bowiem odsprzedaż gier cyfrowych innemu użytkownikowi, dzięki czemu odzyskujemy 25% bazowej ceny danego tytułu – nawet jeśli zakupiliśmy go w promocji. Mało? Niby tak, ale to wciąż lepsze rozwiązanie, niż usunięcie gry z dysku, bo opcji refundacji platforma nie przewiduje.

Oczywiście to, że ktoś grę odkupi, wcale nie jest takie oczywiste, bo najpierw będziemy musieli poczekać na kupca – do tego czasu gra pozostaje w naszej bibliotece i można swobodnie z niej korzystać. A o jakich grach mowa? Robot Cache chwali się współpracą z dużymi developerami THQ czy Gunfire Games, ale nie spodziewajcie się najnowszych hitów – pełną bibliotekę znajdziecie pod tym adresem. Z uwagi więc na fakt, że platforma nie cieszy się ogromną popularnością, a dostępne tam grą są…dość przeciętne, to Robot Cache zdecydował się na przyciągniecie uwagi darmowymi grami. I właśnie z tej okazji możecie już dziś odebrać Torment: Tides of Numenera, czyli świetnego RPG, będącego duchowym następcą kultowego Planescape Torment. Naszą recenzję – nadgryzioną już nieco zębem czasu – możecie przeczytać tutaj.

Jak odebrać Torment: Tides of Numenera za darmo? Wystarczy zarejestrować się na stronie Robot Cache i dodać grę do koszyka, a następnie pobrać grę przy pomocy dedykowanego launchera.