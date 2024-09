Nowy gracz na rynku domowej elektroniki. Te sprzęty wiele ułatwią

Nowa marka Omajin, wprowadzona na rynek przez firmę Netatmo, stawia na uproszczenie technologii inteligentnego domu, skierowanej głównie do początkujących użytkowników. Produkty Omajin zostały zaprojektowane tak, by były intuicyjne w obsłudze i łatwe w konfiguracji, co ma je uczynić bardziej dostępnymi dla szerszej grupy odbiorców. Założenie jest więc dość proste: w odróżnieniu od zaawansowanych technologicznie urządzeń innych firm, Omajin koncentruje się na prostocie użytkowania, rezygnując z nadmiernie skomplikowanych funkcji technicznych.

Netatmo pokazuje Omajin - niedrogie urządzenia smart home

Choć Netatmo jest znane z luksusowych produktów, takich jak inteligentne termostaty i stacje pogodowe, nowa marka stawia na bardziej przystępne rozwiązania. Omajin wprowadza na rynek urządzenia, które są kompatybilne z Asystentem Google i Amazon Alexa, jednak - co chyba najważniejsze - nie wymagają dodatkowych mostków połączeniowych czy bramek. Produkty działają na baterie lub są podłączone do gniazdka, co upraszcza ich instalację i obsługę, a także czyni je atrakcyjnymi dla mniej zaawansowanych użytkowników.

W ofercie Omajin na początek znajdzie się pięć produktów, w tym kamery, wideodzwonek, kamera dziecięca oraz inteligentne gniazdko. Na przykład kamera słoneczna, zaprojektowana do montażu na zewnątrz, jest wyposażona w panel solarny, który ładuje urządzenie nawet przy złej pogodzie. Działa na baterie i posiada funkcje takie jak rozpoznawanie ludzi, zwierząt oraz pojazdów, a dołączona karta microSD o pojemności 32 GB pozwala na zapis nagrań bez potrzeby subskrypcji. To właśnie takie pomysły, jak dołączenie karty pamięci do zestawu, mają sprawić, że klienci będą chętniej sięgać po rozwiązania nowej firmy - pierwsza konfiguracja ma być prostsza i szybsza niż u konkurencji.

Karty microSD w zestawie to ważna cecha

Jednym z kluczowych atutów Omajin, podobnie jak w Netatmo, jest brak wymogu subskrypcji. Wszystkie urządzenia posiadają możliwość nagrywania na kartach microSD, a dla użytkowników, którzy potrzebują większej przestrzeni do przechowywania nagrań, dostępna jest opcjonalna płatna usługa chmurowa. Kolejnym produktem w ofercie jest bezprzewodowy wideodzwonek, który działa na baterie i nagrywa wszystkie ruchy przed drzwiami. Jego bateria starcza na około dziesięć miesięcy. Dodatkowo urządzenie ma wbudowany alarm, który uruchamia się w przypadku próby kradzieży.

Omajin ma w planach dalszy rozwój swojej linii produktów. Poza obecnymi kamerami, wideodzwonkiem i inteligentnym gniazdkiem, marka może w przyszłości zaoferować także oświetlenie, systemy sterowania temperaturą oraz alarmy. Produkty Omajin będą dostępne w tych samych kanałach sprzedaży co dotychczasowe urządzenia Netatmo, ale firma liczy również na dotarcie do nowej grupy klientów, takich jak użytkownicy sklepów z narzędziami, którzy niekoniecznie są entuzjastami nowinek technologicznych.

Chociaż Omajin jest częścią Netatmo, to jej produkty są projektowane przez odrębne zespoły, a marka ma skupić się na oferowaniu prostszych rozwiązań. Netatmo pozostanie przy produkcji swoich zaawansowanych technologicznie urządzeń, natomiast Omajin ma wypełnić lukę na rynku, dostarczając przystępniejsze produkty dla szerszego grona odbiorców.

Ceny urządzeń smart home Omajin w Polsce