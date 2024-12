Thermomix od teraz na wyciągnięcie ręki. Już nie musisz zamawiać prezentacji

Thermomix, który – zdaniem producenta – rewolucjonizuje nasze podejście do codziennego gotowania, jest urządzeniem o tyle intrygującym, że w oficjalnej sprzedaży dostępny jest wyłącznie w ramach specjalnej prezentacji, która może odbyć się w naszym domu – a nie wszystkim się to podoba. Nie da się jednak odmówić Thermomixowi sporego zainteresowania – tym bardziej że na rynku nie brakuje podobnych rozwiązań -- jak choćby Monsieur Cuisine Smart dostępny w Lidlu.

Reklama

Przez lata firma Vorwerk Polska przekonywała nas, że jej model sprzedaży urządzeń Thermomix jest sprawdzony i gwarantuje świadome zakupy. Potwierdza to sam producent:

W związku z docierającymi do Spółki informacjami o możliwości nabycia urządzeń Thermomix oraz Kobold za pośrednictwem stron internetowych, platform sprzedażowych lub portali społecznościowych informujemy, że urządzenia Thermomix/Thermomix Friend/ system Kobold VK7 są sprzedawane wyłącznie podczas prezentacji przez upoważnionych do tego przedstawicieli handlowych oraz doradców Vorwerk Polska Sp. z o.o. Sp.k. Prezentację urządzenia można zamówić wypełniając formularze dostępne na oficjalnej stronie: www.vorwerk.pl Sprzedaż urządzenia Thermomix innymi kanałami niż sprzedaż bezpośrednia nie jest prowadzona przez Vorwerk Polska Sp. z o.o. Sp.k. W przypadku nabycia urządzenia od innego podmiotu niż Vorwerk Polska Sp. z o.o. Sp.k., w tym za pośrednictwem platform sprzedażowych lub portali społecznościowych Vorwerk Polska Sp. z o.o. Sp.k.

nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej. Czytaj dalej poniżej Oczyszczacz powietrza Dyson: Czy warto wydać tyle pieniędzy? Daniel Wójcik Jonizacja w oczyszczaczach powietrza: Czy to naprawdę działa? Daniel Wójcik

By móc skorzystać z oferty, należało poszukać przedstawiciela i zaprosić go do swojego domu na prezentację, w ramach której omawiane były szczegóły pracy uniwersalnego robota kuchennego i można było go kupić na miejscu. To zmienia się teraz, gdyż firma poinformowała o uruchomieniu bezpośredniej sprzedaży przez internet na oficjalnej stronie.

Thermomix bez prezentacji? To możliwe. Robota kuchennego można zamówić w sieci

Choć składając zamówienie, wciąż informowani jesteśmy o konieczności umówienia wizyty i prezentacji powitalnej, w kolejnych krokach zamówienia można z niej zrezygnować i zrealizować je bez pośredników i zapraszania do domu obcych. Thermomix zakupiony w internecie kosztuje 6455 zł wraz z darmową dostawą. Warto jednak zauważyć, że przed Świętami Bożego Narodzenia raczej go nie dostaniecie i nie pomoże przy świątecznym gotowaniu. Na ten moment widnieje informacja, że realizacja zamówienia trwać może do 14 dni roboczych, więc marne szanse, be urządzenie dotarło do Was także przed Nowym Rokiem. Nie da się jednak ukryć, że ofertą może zainteresować się więcej osób, które do tej pory z ostrożnością podchodzili do dotychczasowego modelu sprzedaży.

W tej cenie otrzymacie:

urządzenie Thermomix

Podstawową książkę kucharską "Proste pomysły"

Akcesoria tj. koszyczek, miarka, motylek, osłona przed rozpryskiwaniem, przystawka Varoma

6 miesięcy bezpłatnego dostępu do portalu przepisów Thermomix Cookidoo