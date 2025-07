Czas na zmiany! Domowe wyposażenie idealne na lato - 12 produktów, które odmienią Twój dom

Lato jest już z nami od jakiegoś czasu, a wraz z nim przyszły domowe wyzwania, których nie sposób zignorować. Przegrzane sypialnie, duszne powietrze, błyskawicznie rosnący trawnik czy wieczny apetyt na coś lekkiego i orzeźwiającego — brzmi znajomo? W tym sezonie warto sięgnąć po sprytne akcesoria, które pozwolą Ci przetrwać (a nawet polubić!) najgorętsze miesiące w roku. Od wentylatorów i nawilżaczy, przez blendery i wyciskarki, aż po nowoczesne kosiarki — wszystkie te sprzęty znajdziesz na Ceneo, z możliwością porównania cen, skorzystania z darmowej dostawy Ceneo free i podejrzenia opinii innych użytkowników.

Wentylatory na upały 2025 - modele, które uratują cię latem

Lato 2025 nie bierze jeńców, a temperatury sięgające powyżej 30°C sprawiają, że nawet we własnym domu trudno złapać oddech. Na szczęście wentylatory wracają do łask jako skuteczny i tani sposób na ochłodzenie pomieszczeń, bez konieczności instalacji klimatyzatora. Sprawdziliśmy dla Was trzy modele, które zbierają Zaufane Opinie na Ceneo i dostępne są w Supercenach u wielu sprzedawców. Dla oszczędnych, to dobra wiadomość: każdy z nich można kupić z Ceneo free, czyli darmową wysyłką od 40 zł!

Jeśli szukasz dużego, mocnego wentylatora do salonu czy sypialni, Xiaomi Mi Smart Standing Fan 1Cbędzie doskonałym wyborem. Z 3 poziomami prędkości, oscylacją i regulacją kąta nachylenia do 90°, błyskawicznie poprawi komfort w gorące dni. Duży rozmiar (45 cm średnicy) oraz wysoka wydajność sprawiają, że powietrze krąży efektywnie, nawet w większych pomieszczeniach. Cichy (63 dB), stabilny i łatwy w montażu, sprawdzi się także nocą.

Masz dość dusznego powietrza przy biurku lub łóżku? Ten niewielki, ale skuteczny Honeywell HT900E to hit na lato 2025. Ma zaledwie 18 cm średnicy, ale dzięki technologii Turbo Fan generuje mocny przepływ powietrza, przy bardzo niskim poziomie hałasu – jedynie 39 dB. Możesz go ustawić pod kątem aż do 90°, a kompaktowa konstrukcja zmieści się na każdym blacie.

Jeżeli natomiast lubisz porządny sprzęt, który nie tylko działa, ale i wygląda profesjonalnie, to metalowy cyrkulator W-OC150WT BL będzie strzałem w dziesiątkę. Wyposażony w 3 aluminiowe śmigła i aż 80 W mocy, daje silny i stabilny nawiew na duży obszar. Solidna konstrukcja, antypoślizgowa podstawa i wygodny uchwyt sprawiają, że przenoszenie go między pomieszczeniami to kwestia sekund. Gotowy do pracy zaraz po rozpakowaniu – nie wymaga montażu.

Za sucho w domu? Z tymi nawilżaczami zapomnisz o takim problemie

Wysokie temperatury często idą w parze z bardzo suchym powietrzem — zwłaszcza jeśli korzystasz z klimatyzacji. A to oznacza problemy ze snem, podrażnione drogi oddechowe, przesuszoną skórę i większą podatność na alergie. Rozwiązaniem są nowoczesne nawilżacze powietrza, które nie tylko poprawiają jakość życia, ale też pracują niemal bezgłośnie. Na Ceneo możesz porównać ich ceny, sprawdzić opinie i skorzystać z Ceneo Okazji, by nie przepłacać!

Philips HU2716/10 to ewaporacyjny nawilżacz z technologią NanoCloud, która zapewnia o 99% mniej bakterii w porównaniu do modeli ultradźwiękowych. Urządzenie działa bez jonów, ozonu i chemii, a mikroskopijne cząsteczki pary nie zostawiają mokrych plam ani białego osadu na meblach. Dzięki inteligentnemu czujnikowi wilgotności możesz ustawić poziom 40%, 50% lub 60%, albo pozwolić urządzeniu działać w trybie automatycznym. Tryb nocny zapewnia cichą pracę i wygodę przez całą noc.

Szukasz inteligentnego nawilżacza, który pasuje do nowoczesnego stylu życia? Xiaomi Smart Humidifier 2nie tylko eliminuje do lwią część bakterii dzięki sterylizacji UV-C, ale też umożliwia zdalne sterowanie przez aplikację Mi Home. Działa aż do 32 godzin bez uzupełniania wody (zbiornik 4,5 l), uwalnia do 350 ml mgiełki na godzinę i pracuje cicho – tylko 32 dB! Dwa regulowane wyloty 360° pozwalają skierować nawilżone powietrze tam, gdzie jest najbardziej potrzebne.

Z kolei Klarta Humea WiFi to urządzenie stworzone z myślą o świadomych użytkownikach – wykorzystuje zdrowe nawilżanie ewaporacyjne i może być sterowane zarówno z panelu dotykowego, jak i przez aplikację SMART LIFE. Dzięki wbudowanemu higrostatowi samodzielnie dąży do wybranego poziomu wilgotności (od 40 do 75%). Idealnie sprawdza się w sypialni i pokojach dzieci dzięki cichej pracy oraz niewidocznej parze, która nie przenosi bakterii. Pojemność 3 litry pozwala na długą pracę bez uzupełniania wody. W dodatku urządzenie samo informuje o konieczności wymiany filtra.

Ah, znowu rośnie ta trawa! Ale dla ciebie nie musi być to problemem

Lato to czas, kiedy trawnik rośnie jak szalony – zwłaszcza po deszczu. Regularne koszenie nie tylko poprawia estetykę ogrodu, ale też wpływa na zdrowie murawy. Jak dobrać sprzęt do swoich potrzeb? Na Ceneo znajdziesz szeroki wybór kosiarek, podkaszarek i robotów koszących, które sprawdzą się na każdej powierzchni – od małych ogródków po duże ogrody.

Masz niewielki ogród, rabaty kwiatowe lub chcesz precyzyjnie dociąć trawę wokół krawężników?Stihl FSA 45 to lekka i poręczna podkaszarka akumulatorowa, idealna do drobnych prac. Dzięki regulowanemu wysięgnikowi, ergonomicznemu uchwytowi i możliwości zmiany kąta nachylenia głowicy, możesz komfortowo przycinać trawnik nawet w trudno dostępnych miejscach – również pionowo, wzdłuż ścian czy krawężników. Urządzenie posiada zintegrowany akumulator z 4-diodowym wskaźnikiem naładowania oraz schowek na zapasowe nożyki PolyCut.

Jeżeli jednak szukasz pełnoprawnej kosiarki, która jest cicha, ekologiczna i łatwa w manewrowaniu? NEO TOP04610 to idealny wybór dla właścicieli mniejszych i średniej wielkości ogrodów. Jej 40-centymetrowa szerokość robocza pozwala szybko ogarnąć cały trawnik, a 6-stopniowa regulacja wysokości koszenia (23–75 mm) umożliwia dopasowanie do warunków pogodowych i rodzaju trawy.

Model ten posiada kosz na trawę o pojemności 40 litrów z wskaźnikiem zapełnienia oraz funkcję wyrzutu tylnego. Dzięki składanym rączkom i niewielkiej wadze łatwo ją przechowasz nawet w małym domku narzędziowym. Na Ceneo znajdziesz ją w wielu wersjach — osobno lub w zestawie z akumulatorem i ładowarką.

Dla tych, którzy wolą pracować mądrze, a nie ciężko, perfekcyjny trawnik to wybór odpowiedniego sprzętu. MOVA 1000 to nowoczesny robot koszący z technologią LiDAR, który samodzielnie mapuje ogród, wykrywa przeszkody i tworzy wirtualne strefy koszenia. Nie wymaga instalacji przewodów — wszystkie granice ustalisz w aplikacji.

Urządzenie obsługuje koszenie strefowe, punktowe, krawędziowe, a nawet pozwala tworzyć własne wzory na trawniku (np. szachownicę!). Może działać na różnych poziomach, skosie do 45% i automatycznie wracać do stacji, gdy poziom baterii spadnie. Szybkie ładowanie (do 90% w 40 minut) pozwala mu pracować niemal bez przerwy.

To idealny wybór dla posiadaczy dużych trawników, podwórek z wieloma strefami lub nieruchomości letniskowych.

Jak lato, to tylko zdrowo

Lato to idealny czas, by zadbać o zdrowie, sięgając po świeże, sezonowe owoce i warzywa. Maliny, borówki, arbuzy, brzoskwinie, pomidory czy młody szpinak – to naturalne źródła witamin, błonnika i energii. Z pomocą odpowiedniego sprzętu z łatwością przygotujesz domowe smoothie, soki czy orzeźwiające koktajle — bez dodatku cukru, konserwantów czy zbędnych kalorii. Oto urządzenia, które świetnie sprawdzą się w każdej kuchni latem — i nie tylko.

Blender Bosch VitaPower to świetna propozycja dla tych, którzy cenią sobie szybkość, moc i prostotę obsługi. Silnik o mocy 1200 W i ostrza ProEdge ze stali nierdzewnej poradzą sobie nawet z twardymi składnikami — orzechami, lodem czy mrożonymi owocami. Funkcja Pulse daje pełną kontrolę nad konsystencją smoothie lub zupy, a kielich z Tritanu zapewnia bezpieczeństwo i łatwe czyszczenie.

Jeśli zależy Ci na pełni wartości odżywczych, sięgnij po wyciskarkę wolnoobrotową. Model Philips HR1889/70 wykorzystuje technologię MicroMasticating, która pozwala wydobyć aż 80% zawartości z owoców, warzyw, a nawet orzechów i nasion. Cicha praca, łatwe czyszczenie bez sitka (QuickClean) i smukły, nowoczesny design czynią z niej świetne rozwiązanie nawet do małej kuchni.

Dla fanów kompaktowych rozwiązań i maksymalnej wszechstronności — Braun MQ 7045 to prawdziwy kuchenny multitool. Wyposażony w technologię ACTIVEBlade (ruchome ostrza!) oraz PowerBell PLUS, idealnie sprawdzi się do miksowania zup, sosów, a także kruszenia lodu. Obsługa jedną ręką dzięki funkcji Easy Smart Speed sprawia, że to urządzenie pokochają zarówno kulinarni amatorzy, jak i entuzjaści zdrowego gotowania.

