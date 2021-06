Play zapowiedział wyłączenie roamingu krajowego u wszystkich operatorów do końca 2021 roku i korzystanie z zasięgu już tylko własnych nadajników na konferencji wynikowej na początku 2019 roku.

W tamtym czasie Play dysponował liczbą 7003 nadajników własnych i planował w ciągu najbliższych trzech lat postawić kolejne 2500, by uniezależnić się od pozostałych operatorów i wyłączyć roaming krajowy na koniec 2021 roku. Co ciekawe plan ten prawdopodobnie uda się zrealizować. Na dziś Play ma już 9 tys. własnych nadajników, jednak jak się okazuje to za mało, by zapewnić komfortowe korzystanie przez klientów z zasięgu własnej sieci.

Ostatnią umowę z Orange na korzystanie z ich nadajników, Play podpisał jeszcze w 2017 roku na 4 lata, tak więc już wtedy planowali, iż to będzie ostatnia umowa roamingowa. Wówczas zresztą zmienił się model rozliczenia z Orange z PAY-AS-YOU-GO opartego na zmiennych opłatach na TAKE-OR-PAY, w ramach którego Play płacił za ograniczoną i ściśle określoną wielkość ruchu, który miał zapewnić nieprzerwany dostęp do usług przez klientów, tam gdzie Play ma gorszy zasięg. Wówczas umowa ta opiewała na 321 mln zł za cały okres czerwca 2021 roku.

Według dzisiejszego komunikatu Orange, nowa umowa na kolejne 4 lata do 2025 roku będzie oparta na tym samym modelu rozliczenia z podobną kwotą 300 mln zł.

W dniu 7 czerwca 2021 r. Orange Polska oraz P4 (operator sieci Play) podpisały przedłużenie umowy roamingu krajowego (obecna umowa wygasa w czerwcu 2021 r.). Współpraca będzie kontynuowana w obecnej formule „take-or-pay”, która gwarantuje dodatkowy minimalny przychód dla Orange Polska w wysokości 300 mln zł łącznie w latach 2021 – 2025. Umowa dotyczy stosunkowo ograniczonego ruchu w porównaniu do ruchu generowanego przez klientów własnych Orange Polska i posiada wbudowane mechanizmy kontroli w celu zapewnienia odpowiedniej jakości usług.

Warto tu jeszcze wspomnieć, iż Play wyłączył już roaming krajowy w ramach sieci Plus, który nie ma już uzasadnienia z uwagi na to, że obecnie Play ma więcej nadajników własnych niż Polkomtel o blisko tysiąc (licząc pojedyncze sztuki stacji bazowych, a nie technologie, które na nich „wiszą”). Do końca tego roku działa jeszcze roaming krajowy w ramach sieci T-Mobile, ale w tym przypadku podejrzewam, iż Play tej umowy już nie będzie przedłużał, powinny wystarczyć im nadajniki Orange z podobnym zasięgiem, który ma T-Mobile.