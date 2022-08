Lucid Air Sapphire Edition przebija możliwości Tesli Model S Plaid

Lucid Motors powstało z myślą o stworzeniu jeszcze lepszych samochodów elektrycznych niż Tesla. Firma miała wiele wzlotów i upadków, ale model Air wreszcie trafił do produkcji i choć nie przebiega ona tak sprawnie jak zapowiadano, to nie przeszkadza to w tworzeniu nowych wersji.

Lucid Air Sapphire Edition

Lucid Motors miał w tym roku sprzedać nawet 20 000 sztuk swojego flagowego sedana Air, ale póki co ma problemy z masową produkcją swoich samochodów. Głównie za sprawą braku komponentów do tej pory powstało zaledwie nieco ponad 1400 pojazdów, co nie spodobało akcjonariuszom, od szczytu w listopadzie zeszłego roku na poziomie 55 USD, akcje spółki spadły do zaledwie 16,75 USD na piątkowym zamknięciu sesji giełdowej. Wygląda jednak na to, że firma się nie zraża i zamierza jeszcze mocniej zaznaczyć swoją obecność na rynku, a pomoże jej w tym specjalna edycja Air Sapphire Edition.

Auto zostało zaprezentowane w piątek podczas Monterey Car Week i póki co nie znamy jeszcze jego pełnej specyfikacji, ale Lucid zapowiada świetne osiągi. 60 mil na godzinę (96 km/h) ma osiągać w czasie wyraźnie poniżej 2 sekund, a 160 km/h pojawia się na liczniku po mniej niż 4 sekundach. Dzięki trzem silnikom o sumarycznej mocy ponad 1200 KM, samochód ma pokonać 1/4 mili w czasie poniżej 9 sekund, co sprawia, że może konkurować o tytuł najszybszego auta elektrycznego na rynku z Teslą Model S Plaid i Rimac Nevera. Sapphire Edition posiada 2 silniki napędzające niezależnie tylne koła oraz dodatkowy trzeci silnik na przedniej osi. Nad całością czuwa zaawansowane oprogramowanie pozwalające między innymi na niezależne hamowanie regeneracyjne każdego tylnego koła, co ma między innymi pomagać w zakrętach (rodzaj elektrycznego dyferencjału).

Zwiększenie mocy silników wymagało istotnych zmian w samej konstrukcji. Mamy tutaj całkiem nowy, wydajniejszy wymiennik ciepła, zwiększono też przepływ płynu chłodzącego silniki oraz baterię, aby zapewnić lepszą wydajność. Spekuluje się też o większej pojemności i mocy jaką może oddać bateria, ale jak do tej pory Lucid Motors nie podał żadnych szczegółów na ten temat. W najmocniejszym modelu zastosowano poza tym ceramiczne tarcze hamulcowe, zmodyfikowano system ABS oraz obniżono zawieszenie. Specjalne sportowe opony zamontowano na felgach o średnicy 21 cali z tyłu oraz 20 cali z przodu, a dodatkowo przygotowano specjalne nakładki aerodynamiczne, aby zmniejszyć opory powietrza i zwiększyć zasięg podczas spokojnej jazdy.

Lucid Air Sapphire Edition będzie dostępny tylko w jednym, zarezerwowanym specjalnie dla tego modelu kolorze, który widzicie na zdjęciach. Poza tym to nadal bardzo wygodna i luksusowa limuzyna, w której wygodnie może podróżować 4 osoby. Nie wiemy co prawda jeszcze jaki zasięg zaoferuje najmocniejszy model w gamie, ale biorąc pod uwagę, że pozostałe modele mają przekraczać 700 km, to tutaj nie powinno być znacznie gorzej. Mniej zachęcająca jest natomiast cena ustalona na 249 000 USD, czyli 69 000 USD więcej od modelu Grand Touring Edition. Jak widać Lucid Motors słono liczy sobie za nadprogramową moc, Tesla Model S Plaid o podobnych możliwościach wyceniona jest na nieco ponad 140 000 USD po ostatniej podwyżce. Z drugiej strony Rimac Nevera kosztuje 2 mln euro, więc z tej perspektywy cena nie wygląda tak źle ;-).

