Całość bazuje na Snapdragonie 865 z nawet 16 GB najszybszej pamięci RAM LPDDR5 oraz 512 GB najszybszej pamięci UFS 3.1. Całości dopełnia bateria o pojemności 4500 mAh, którą można naładować po kablu z mocą 120W (do 41% w 5 minut i do 100% w 23 minuty), bezprzewodowo z mocą 50W (40 minut do 100%) oraz korzystać z bezprzewodowego ładowania akcesoriów telefonem z mocą 10W. Xiaomi liczy sobie jednak za ten model całkiem sporo, najtańsza wersja z 8 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci na dane wyceniona została na 5299 juanów, czyli około 2850 PLN. Topowa wersja to koszt 6999 juanów, czyli niespełna 3800 PLN. Jeśli model ten pojawi się w Polsce to do cen należałoby doliczyć jeszcze minimum 23% podatku VAT. Pełna specyfikacja dostępna jest na stronie Xiaomi.