WhatsApp idzie w ślady Facebooka. Twórcy przekleją jedną z funkcji

WhatsApp upodobni się do Facebooka. Jedna z funkcji odstępnych na platformie społecznościowej już wkrótce trafi do użytkowników komunikatora.

WhatsApp jest jednym z najbardziej popularnych komunikatorów internetowych na świecie. Aby utrzymać swoją pozycję, stale musi się zmieniać w taki sposób, by zwiększać komfort użytkowania. Tym razem wezmą funkcję z platformy społecznościowej Facebook i wrzucą ją do komunikatora. Nie jest to nic dziwnego, wszak obie platformy należą do firmy Meta.

WhatsApp z nową funkcją. Użytkownicy Facebooka znają ją doskonale

W poprzedniej aktualizacji beta 2.25.5.18 WhatsApp wprowadził nowy interfejs do edytowania tekstowych statusów, który pozwala użytkownikom łatwiej wybierać tło i czcionki. Teraz aplikacja kontynuuje poprawę interfejsu użytkownika, udostępniając ulepszone reakcje emoji w wiadomościach.

Jak donosi portal WABetaInfo, Dzięki aktualizacji 2.25.6.15 WhatsApp zmienia sposób, w jaki wyświetlane są reakcje emoji w czatach, grupach i kanałach. Do tej pory były one prezentowane w długiej, pionowej liście, co w przypadku kanałów z dużą liczbą reakcji mogło być mało wygodne. Nowa wersja reorganizuje je w siatkę, gdzie na każdej linii mieszczą się cztery reakcje, co zmniejsza ilość przewijania i pozwala lepiej zarządzać przestrzenią ekranu.

Nowy wygląd interfejsu emoji przynosi bardziej przejrzysty i uporządkowany układ, który ułatwia szybkie przeglądanie reakcji. Zmiana jest szczególnie widoczna w kanałach, gdzie duża liczba reakcji może zdominować ekran. Dzięki nowemu ułożeniu reakcje zajmują mniej miejsca, co sprawia, że nawigacja po nich jest bardziej intuicyjna i estetyczna.

