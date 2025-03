Rewolucja w domowej rozrywce, nowa seria telewizorów QD-Mini LED od TCL!

TCL po raz kolejny podnosi poprzeczkę w dziedzinie domowej rozrywki, prezentując najnowszą, siódmą generację technologii QD-Mini LED. Podczas Eventu w Paryżu zaprezentowano telewizory serii C, które oferują przełomową jakość obrazu w modelach C6K, C7K, C8K i C9K. Dzięki przekątnym od 50 do imponujących 115 cali, TCL zapewnia użytkownikom kinowe wrażenia w zaciszu własnego domu.

Technologia, która wyznacza nowe standardy

TCL od lat znajduje się w czołówce producentów telewizorów Mini LED, a teraz idzie o krok dalej, wprowadzając innowacyjny system Halo Control. Rozwiązanie to znacząco poprawia kontrast, oferuje głębsze czernie i bogatsze kolory, co sprawia, że filmy, transmisje sportowe i gry wyglądają lepiej niż kiedykolwiek.

Dzięki wykorzystaniu technologii Condensed Micro Lens, nowa generacja ekranów charakteryzuje się wyższą jasnością, mniejszym zużyciem energii oraz zachwycającym kontrastem. Efekt halo, który często występuje w tradycyjnych ekranach LED, został całkowicie wyeliminowany, co przekłada się na wyjątkową ostrość i szczegółowość obrazu.

Za jakość przetwarzania obrazu odpowiada zaawansowany procesor AiPQ, wykorzystujący sztuczną inteligencję do dynamicznej analizy każdej sceny. Procesor ten automatycznie poprawia jasność, balans kolorów i kontrast, co sprawia, że zarówno jasne, jak i ciemne obszary ekranu wyglądają realistycznie. To szczególnie istotne dla fanów sportu i graczy, którzy oczekują płynnego i pozbawionego rozmyć obrazu.

Modele dostosowane do różnych potrzeb

C6K – Przystępny wstęp do technologii QD-Mini LED

Model C6K to idealne rozwiązanie dla osób szukających zaawansowanego telewizora w rozsądnej cenie. Oferuje 512 stref wygaszania, technologię 144Hz Motion Clarity Pro oraz Game Master Pro z FreeSync Premium Pro, co zapewnia płynność i responsywność w dynamicznych scenach.

C7K – Więcej jasności i lepszy dźwięk

Dla bardziej wymagających użytkowników TCL przygotowało model C7K, który oferuje aż 2048 stref wygaszania, wyższą jasność i ulepszone zarządzanie podświetleniem. Dzięki panelowi CrystGlow HVA i wsparciu dla HDR Premium 3000, obraz jest jeszcze bardziej realistyczny. Dodatkowo, zastosowany w większych modelach (50" do 98") system audio Bang & Olufsen zapewnia kinową jakość dźwięku.

C8K – Maksymalna szczegółowość i płynność

W modelu C8K TCL zastosowało aż 4000 stref wygaszania i odświeżanie 144Hz z opcją Game Accelerator 288Hz. Minimalizacja refleksów świetlnych i doskonała wierność kolorów sprawiają, że to jeden z najlepszych telewizorów dla graczy i miłośników filmów. System audio Bang & Olufsen dopełnia wrażenia, oferując kinowy dźwięk najwyższej jakości.

C9K – Flagowy model dla najbardziej wymagających

Najwyższy model, C9K, oferuje aż 5148 stref wygaszania oraz szczytową jasność powyżej 6000 nitów. Dzięki zaawansowanemu procesorowi AiPQ Pro, telewizor dynamicznie optymalizuje każdy aspekt obrazu, zapewniając niezrównane wrażenia wizualne. Tryb Game Accelerator 288Hz oraz HDMI 2.1 czynią go idealnym wyborem dla graczy. System audio Bang & Olufsen podkreśla kinowy charakter tego modelu.

Nowa era domowej rozrywki

Seria C od TCL to doskonałe połączenie najnowszych technologii obrazu, inteligentnej optymalizacji oraz wysokiej jakości dźwięku. Dzięki modelom dostosowanym do różnych potrzeb użytkowników, każdy może znaleźć coś dla siebie – od przystępnych cenowo rozwiązań po flagowy model, który spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających kinomanów i graczy.

