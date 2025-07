Rewolucja w budownictwie. Ma powstać 10 tys. takich domów

Domy z drukarki 3D to już nie science fiction, ale rzeczywistość – i to coraz bardziej zrównoważona. W Japonii powstał innowacyjny budynek stworzony nie z betonu, lecz z mieszanki ziemi, wapna i włókien roślinnych.

W prefekturze Kumamoto, w japońskim mieście Yamaga, stanął wyjątkowy dom przyszłości. Lib Earth House Model B to efekt współpracy firm Lib Work, Arup oraz włoskiego pioniera druku 3D – WASP. Tym, co odróżnia ten budynek od innych obiektów drukowanych przestrzennie, jest wykorzystanie mieszanki opartej na ziemi zamiast betonu. To przełom nie tylko technologiczny, ale i ekologiczny.

100 m² z mieszanki ziemi

Dom o powierzchni 100 m² został zbudowany z materiałów przyjaznych środowisku – ziemi, wapna i naturalnych włókien. Jak podkreślają twórcy, wszystkie składniki są odnawialne, powszechnie dostępne i pozostawiają niewielki ślad węglowy. Co więcej, po zakończeniu „życia” domu, jego struktura może zostać rozebrana, a znaczna część materiałów bezpiecznie wróci do natury.

Podczas budowy wykorzystano drukarkę 3D WASP, która warstwa po warstwie wyciskała specjalną mieszankę zgodnie z projektem architektonicznym. Po zakończeniu druku, prace wykończeniowe – montaż szyb, drzwi, dachu i instalacji – wykonała już ekipa budowlana.

Gotowy dom zachwyca nowoczesnym, jasnym wnętrzem i charakterystycznymi, żebrowanymi ścianami. Dzięki systemowi solarno-bateryjnemu opartemu na Tesla Powerwall budynek jest całkowicie samowystarczalny energetycznie. Dodatkowo wyposażono go w inteligentne systemy zarządzania – klimatyzacją, oświetleniem, a nawet wanną można sterować z poziomu aplikacji mobilnej.

Obecnie trwa testowanie budynku pod kątem izolacji, kondensacji i trwałości, a dane zbierane są za pomocą zintegrowanych sensorów. Firma Lib Work planuje ambitną ekspansję i do 2040 roku chce dostarczyć 10 tys. takich domów, zaczynając od japońskiego rynku, gdzie przedsprzedaż ruszy już w sierpniu.

Grafika: LibWork