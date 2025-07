Chiny nie wyrabiają. Pogromca Starlinka z problemami

Chińska odpowiedź na Starlinka od SpaceX, czyli projekt Qianfan (znany również jako „Thousand Sails”), napotyka poważne przeszkody. Mimo ambitnych planów umieszczenia 648 satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej do końca 2025 roku, do tej pory udało się wystrzelić zaledwie 90. W obliczu rosnącej konkurencji i presji międzynarodowych terminów, przyszłość projektu staje pod znakiem zapytania.

Chiński Starlink nie nadąża za planami

Qianfan, realizowany przez firmę Shanghai Yuanxin Satellite Technology, miał być kluczowym elementem globalnej strategii Chin w zakresie dostarczania internetu bezpośrednio do smartfonów na całym świecie. Docelowo konstelacja miała liczyć ponad 15 000 satelitów do 2030 roku. Jednak w obecnym tempie realizacji ten cel wydaje się nierealny.

Głównym problemem okazuje się ograniczona dostępność rakiet nośnych. Podczas gdy SpaceX korzysta z wielokrotnie używanego Falcona 9, który potrafi wynieść na orbitę 24 satelity nawet dwa razy w tygodniu, Chiny nie dysponują podobnie wydajnym rozwiązaniem. Obecne chińskie rakiety mogą zabrać jedynie 18 satelitów na raz, a i tak dostęp do nich jest mocno ograniczony.

Sytuację dodatkowo komplikuje konkurencja o zasoby rakietowe. Qianfan musi dzielić się dostępem do platform startowych z Guowang – jeszcze większym, państwowym projektem konstelacji, który zakłada umieszczenie na orbicie 13 000 satelitów. W efekcie, gdy rakiety są towarem deficytowym, priorytet trafia do projektów wspieranych bezpośrednio przez rząd.

W lutym tego roku Yuanxin próbował zorganizować dziewięć startów, by wysłać na orbitę 162 satelity Qianfan, ale nie znalazł się żaden dostawca rakiet spełniający wymagania misji. Poszukiwano rakiety zdolnej do wyniesienia ładunku o masie 4,5 tony na wysokość 800 km, ale większość takich systemów należy do państwowych firm, a sektor prywatny wciąż nie jest wystarczająco dojrzały technologicznie.

