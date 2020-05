Przeglądarka to narzędzie, z którym nie rozstaje się praktycznie przez cały dzień pracy, więc od dłuższego już czasu staram się, aby to narzędzie zapewniało mi w miarę komfortowe i wydajne korzystanie z niej. Jednak na pewno nie ułatwiają mi tego przepełnione zakładki.

Nie tak dawno, dzieliłem się z Wami innym swoim odkrycie w tym temacie, w postaci rozszerzenia do Google Chrome – 7Reads, które pozwala na odkładanie do przeczytania na później do 7 artykułów, by zwolnić miejsce na kolejne. Dzięki temu nie odkładają się nam one w nieskończoność, robiąc niepotrzebny bałagan w zakładkach. Rozwiązanie to jednak sprawdza się tylko przy artykułach poza pracą, których nie odkładam wcale tak dużo, jak się okazało.

Z racji swojego zajęcia mam w przeglądarce sporo folderów, a te wypełnione linkami do różnych materiałów, narzędzi czy stron, podzielonych na kategorie. Tego nie jestem w stanie uporządkować, dzięki takiemu rozszerzeniu. Z kolei wbudowany menadżer zakładek w Google Chrome, to w zasadzie jedynie przeglądarka tych linków, bez żadnych zaawansowanych funkcji. By to uporządkować musiałabym w każdy link z osobna wchodzić i sprawdzić, z kiedy on jest, czy jest aktualny czy nie. W rezultacie tego nie robią i góra linków rośnie, utrudniając mi tym samym wydajne korzystanie z przeglądarki.

Na szczęście, okazuje się, że jeden z programistów, który wrzucił swój projekt na Product Hunt miał identyczny problem, co i ja z tego samego powodu stworzył zupełnie darmowe narzędzie, które go rozwiązuje.

Rewind, bo o nim mowa, to rozszerzenie do Google Chrome, które jest w zasadzie nakładką na menadżer zakładek wbudowany w przeglądarkę, który sortuje linki według dokładnej daty ich dodania do zakładek. Wystarczy wybrać dzień miesiąca i wyświetlą się na stronie wszystkie linki dodane w tym dniu rok po roku wstecz. W zależności od kiedy macie włączoną synchronizacje w Google Chrome, przejrzycie swoje dodane linki nawet sprzed kilku lat, a które to z dużym prawdopodobieństwem są już nieaktualne i można je usunąć.