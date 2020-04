Wcześniej próbowałem sobie poradzić z tym problemem na różne sposoby. Na początku były to różnego rodzaju dedykowane temu serwisy jak Pocket czy Instapaper, które może i świetnie się do tego nadają, ale z korzystaniem z tych rozwiązań bywało różnie. Czasem odwiedzałem je i odczytywałem te artykuły, czasem zapominałem i w efekcie odkładało się ich całe mnóstwo, w rezultacie przechodziłem do najbliższego rozwiązania, które też nie jest najlepsze.

Otóż, moim awaryjnym rozwiązaniem były zakładki w przeglądarce. W tym celu tworzyłem również niezliczone foldery typu – na później, do sprawdzenia, linki, do obejrzenia czy wybierałem inne tematyczne nazwy. Efekt? Podobny, bo foldery te z czasem rosły i zwykle kończyło się ich kasowaniem, a w ich miejsce powstawały kolejne.

Próbowałem też korzystać z dedykowanej opcji w Feedly, czyli jedyne jak dla mnie miejsce do codziennego zapoznawania się z nowościami w świecie technologii. Czytnik ten ma w sobie funkcję Read later przy każdym artykule, co świetnie się sprawdzało do czasu, aż znowu nazbierała się pokaźna lista artykułów do przeczytania na później, z których wiele zostało już zapomnianych.

Zresztą podobny problem miałem z pocztą e-mail na Gmailu, gdzie początkowo posiłkowałem się wyświetlaniem folderu z nieprzeczytanymi wiadomościami w pierwszej kolejności. W przypadku, gdy odczytałem już jakąś wiadomość, a chciałem do niej później wrócić, odznaczałem ją jako nieprzeczytaną i w ten sposób miałem szybki dostęp do tej odłożonej korespondencji. To też nie było do końca praktyczne rozwiązanie i niezbyt zgodne z zasadą Inbox Zero, którą staram się kultywować, jednak jakiś czas temu Google się zlitowało i udostępniło na Gmailu znaną z webmaila Inbox dedykowaną funkcję odkładania wybranych wiadomości na później.

Wracając do odkładania artykułów na później, na Product Hunt znalazłem rozwiązanie, które mam nadzieję rozwiąże też mój problem z takim odkładaniem o nazwie 7reads. To niezwykle proste rozwiązanie dla osób, które odkładają w nieskończoność artykuły do przeczytania na później, bo opatrzone limitem takich artykułów.

Domyślnie możemy dodać do tego rozszerzenia tylko 7 artykułów i aby dodać kolejny musimy odczytać te już odłożone wcześniej. To też szybki sposób na przegląd dodanych do niego artykułów, często może się okazać, że któryś z nich jest już nieaktualny, wtedy wystarczy go odhaczyć, robiąc tym samym miejsce na kolejny wpis.

Myślę, że taki limit 7 artykułów jak dla mnie będzie wystarczający, z doświadczenia wiem, że jeśli uzbierałem już ich taką liczbę w zakładkach bez odczytania, nie wracałem już do nich, bo pojawiały się kolejne. 7reads pozwoli mi na bieżąco kontrolować te odkładane artykuły, dzięki czemu nie przepadnie mi w natłoku materiałów ani jeden ciekawy temat.

