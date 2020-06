Revolut ostrzega przed fałszywymi wiadomościami „od nich” i podpowiada jak je odróżnić

Zobacz też: Nowy cennik i regulamin Revolut. Niektóre opłaty wzrastają nawet dwukrotnie

Revolut nie poprosi Cię o przekazanie danych czy kliknięcie w link

W wiadomości z ostrzeżeniem Revolut wyjaśnia, że firma nigdy nie wysyła do użytkowników wiadomości tekstowych z prośbą o wrażliwe informacje dotyczące konta czy też prośbą o kliknięcie w podany tam link. Jednocześnie uczula na to, że kiedy taka korespondencja „od Revoluta” do nich trafi, to jest ogromna szansa, że jest to oszustwo — a stoją za nimi profesjonaliści. Ludzie którzy zrobią wszystko co tylko w ich mocy by podszyć się pod fintech i przekonać, że to wiadomość od obsługi platformy. Na co zwrócić zatem szczególną uwagę?

firma NIGDY nie będzie informować że na naszym koncie wykryła podejrzaną aktywność;

Revolut nigdy nie wyśle wiadomości z prośbą o przejście pod podany link i wpisanie tam wrażliwych danych do konta — takich jak hasło, numer telefonu czy kod PIN;

poza aplikacją firma nigdy nie pyta o nasz PIN, 16-cyfrowy kod karty płatniczej, kod zabezpieczający CVC ani hasło. Tak, to do skrzynki e-mail także.

Jednocześnie Revolut podpowiada co zrobić, gdy do naszej skrzynki trafią takie wiadomości od Revoluta. Przede wszystkim: upewnić się według powyższych wskazówek, czy ktoś próbuje się podszyć pod administrację serwisu. Przy wykryciu próby wyłudzenia danych: zablokować numer i usunąć treści ze smartfona. Jeżeli zaś atak zostanie przeprowadzony poprzez rozmowę telefoniczną (osoba po drugiej stronie podszywa się pod pracownika firmy Revolut i prosi o osobiste, wrażliwe, informacje) — schemat jest podobny: rozłączyć się i zablokować numer. Kiedy zaś macie jakiekolwiek wątpliwości co do autentyczności korespondencji czy rozmów: otwórzcie aplikację i z jej poziomu skontaktujcie się z ekipą Revoluta by rozwiać wszelkie wątpliwości.

Źródło: Revolut