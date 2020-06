Znasz to nieprzyjemne uczucie, kiedy płacisz komuś, a chwilę później zdajesz sobie sprawę z użycia niewłaściwych danych? Rozwiązujemy ten problem, wprowadzając możliwość wycofania przez nasz zespół pomocy technicznej niektórych błędnych płatności dokonanych na konta Revolut.

Jak już pewnie wiesz, jeśli w ciągu miesiąca wymienisz więcej niż wynosi nasz limit bezpłatnej wymiany walut, będzie się to wiązać z niewielką opłatą. Limit ten zmniejsza się do 5000 PLN miesięcznie (co, jak pokazują nasze badania, i tak wystarcza z zapasem większości naszych użytkowników). Nasza opłata za przekroczenie tego limitu pozostanie na tym samym poziomie (zaledwie 0,5%), a my poinformujemy Cię, gdy dana czynność wymiany będzie jej podlegała. W naszych planach Premium i Metal, jak zawsze, limity nie będą obowiązywać.

W dni powszednie będziesz nadal korzystać z tych samych międzybankowych kursów wymiany. W przypadku wymiany w weekendy nieznacznie zwiększamy marżę na główne waluty — z 0,5% do 1% — aby zabezpieczyć się przed ryzykiem w przypadku zmian na rynku (jak to miało miejsce wcześniej). Marża w odniesieniu do innych walut pozostaje niezmieniona — pełną listę możesz znaleźć tutaj. Pamiętaj, że możesz całkowicie uniknąć tej opłaty, dokonując wymiany w dni robocze.

Nasze najpopularniejsze rodzaje płatności, takie jak płatności na rzecz użytkowników Revolut, przelewy krajowe i przelewy w euro w ramach Jednolitego Obszaru Płatności w Euro, pozostają bezpłatne. Jeśli wykonasz inny przelew na konto poza granicami swojego kraju, Twoja pierwsza płatność w danym miesiącu również pozostanie bezpłatna , ale do każdej kolejnej doliczymy opłatę w wysokości 2,5 PLN.

, ale do każdej kolejnej doliczymy opłatę w wysokości 2,5 PLN. Jeśli wykonasz przelew do innego kraju w walucie innej niż krajowa, opłata wyniesie 15 PLN za przelewy w USD (np. w dolarach amerykańskich do Brazylii) lub 25 PLN za przelewy w walucie innej niż USD (np. w funtach brytyjskich do Brazylii).

Prawdopodobnie większość użytkowników doładowujących platformę by zrobić zakupy online specjalnie tego nie odczuje. Jeżeli jednak DUŻO podróżujecie, to limit wymian zamykający się w 5000 PLN może okazać się zdecydowanie za niski, nie mówiąc już o zmianie weekendowej marży przy wymianie walut. Warto się pilnować i przyjrzeć się zmianom bliżej, przeanalizować to jak korzystamy z usługi i — jeżeli to możliwe — zoptymalizować. A jeśli nie, to może czas przyjrzeć się bliżej temu co oferuje konkurencja, hm?

Wszystkie powyższe zmiany wejdą w życie 12 sierpnia 2020 roku.

Źródło: Revolut