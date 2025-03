Pułapka na Steamie. Pobierasz grę i tracisz konto

Zachęcające wyglądem demo nadchodzącej gry może wcale nie być tym, za co jest podawane. Valve musiało usunąć jedną z gier ze swojego sklepu, gdyż oszuści wykorzystywali platformę do rozprzestrzeniania złośliwego oprogramowania.

Jakiś czas temu Valve dodało do Steama zakładkę "Wschodzące darmowe". Kategoria bardzo szybko została zdominowana przez wersje demo nadchodzących gier. Z jednej strony jest to wygodne narzędzie dla twórców, by zaprezentować swój produkt szerszej publiczności. Z drugiej nie raz już doszło do sytuacji, że funkcja zostaje wykorzystana do rozprzestrzeniania złośliwego oprogramowania.

Valve usuwa grę. Pomagała rozprzestrzeniać wirusy

Grą, której demo wzbudziło podejrzenia, była Sniper: Phantom’s Resolution. Twórcy obiecywali „realistyczną mechanikę strzelanek FPS, dynamiczną fabułę i wysokie stawki misji”. Jak się jednak okazało, rzeczywistość była zgoła inna. Pierwsze ostrzeżenia pojawiły się na forum Reddit, gdzie kilku użytkowników, którzy pobrali demo, przeanalizowało je i odkryło potencjalnie niebezpieczne pliki.

Valve zareagowało szybko i usunęło grę ze Steama. Nie jest to jednak pierwszy przypadek, gdy na Steamie pojawiła się gra zawierająca złośliwe oprogramowanie. W zeszłym miesiącu Valve musiało zmierzyć się z podobnym problemem, usuwając grę PirateFi, która zawierała malware kradnące hasła użytkowników, znane jako info-stealer.

Pomimo powagi sytuacji, Valve nie skomentowało oficjalnie tej sprawy, co budzi pytania o procedury weryfikacyjne gier publikowanych na Steamie. Powtarzające się przypadki wprowadzania do sprzedaży gier zawierających złośliwe oprogramowanie mogą podważyć zaufanie graczy do platformy.

Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa apelują do graczy, by zachowywali ostrożność przy pobieraniu mniej znanych produkcji oraz regularnie skanowali swoje systemy w poszukiwaniu zagrożeń. W obliczu rosnącej liczby zagrożeń w cyfrowej dystrybucji gier można oczekiwać, że Valve będzie zmuszone do zaostrzenia zasad weryfikacji tytułów trafiających na Steama.

Grafika: depositphotos