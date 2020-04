Resident Evil 3 Remake – recenzja. Jednorazowy horror, ale za to bezapelacyjnie przepiękny

W Resident Evil 3 Remake amunicja jest na wagę złota

Niezależnie od tego, czy wcielamy się akurat w Jill czy Carlosa, Resident Evil 3 to gra o eksploracji – walka jest oczywiście ważna, ale często nie niezbędna by zaliczyć kolejne zadania, rozwikłać zagadki czy wrócić do odwiedzonych już wcześniej lokacji gdzie znaleziony przed chwilą przedmiot pozwoli nam na większą interakcję. O walce, czy raczej jej braku, wspominam nie bez powodu – amunicja jest tu towarem deficytowym (szczególnie podczas fragmentów z Jill) i często lepiej zachować sobie jeden lub dwa magazynki na trudniejszy czas, a napotkane zombiaki ominąć unikiem. A jeśli graliście w oryginał i macie dobrą pamięć, to poczujecie się jak w domu, bowiem obok fabuły, nie zmieniono również lokacji i rozkładu poszczególnych miejscówek. I też kampania zajmie Wam mniej niż 5-6 godzin, bo jednak błądzenie jest elementem charakterystycznym dla debiutanckiego przechodzenia tej produkcji (jak i w sumie większości odsłon serii). Jeśli jednak podchodzicie do tej serii pierwszy raz, przygotujcie się na powroty do odwiedzonych już lokacji, nauczcie się korzystać z mapy, zapamiętajcie co gdzie wybudowano, bo czasem nie ma możliwości bezkarnego biegania, szczególnie kiedy w akurat skończyła Wam się amunicja, a napotkane zombiaki marzą wręcz o tym by wbić w Was swoje zęby.