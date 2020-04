Przyszłość stoi sprawnym i skutecznym wyszukiwaniem informacji

Mówi się, że jeśli czegoś nie ma w internecie, to nie istnieje. Trudno w pełni zweryfikować czy to prawda. Pewnym jest, że nie każdy potrafi to wszystko odnaleźć. Dodatkowo jest też kwestia odwrotna – w sieci jest cała masa informacji o rzeczach, które po prostu nie istnieją. Ogarnięcie tego wszystkiego wcale nie jest proste. Kiedyś, chcąc znaleźć potrzebne nam informacje, warto było zdecydować się na pójście do najbliższej biblioteki, bo właśnie tam była największa szansa na powodzenie naszej misji. Najłatwiej było oczywiście w przypadku dużych bibliotek w większych miastach oraz w bibliotekach uniwersyteckich. Obecnie nadal wiele informacji znajdziemy właśnie tam, ale coraz to popularniejszą metodą szukania staje się internet. Najbardziej przydaje się w kwestii nowych nauk, o których książki czy artykuły publikowane są przede wszystkim w sieci, a nie na papierze. Bardzo przydatną umiejętnością przy researchu przydaje się znajomość angielskiego. Odnajdziemy dużo więcej informacji posługując się tym językiem. Rzecz jasna im więcej języków opanujemy, tym lepiej dla nas, daje nam to więcej możliwości.

Zastanawiam się, czy te wszystkie ograniczenia nie podchodzą już pod jakiś eksperyment społeczny polskiego rządu

Poszukiwana przez nas wiedza nie musi być jednak czysto naukowa, nie musimy używać jej w szkole czy w ramach pracy uczelnianej. To dla niektórych wyższy stopień zaawansowania. To pracownicy okołonaukowi w zakładkach mają pozapisywane portale pokroju JSTOR, Google Scholar, WorldCat czy Academia. Zwykli ludzie potrzebują zwykłych informacji. Wszyscy wiemy, jaką plagą stały się tzw. fake newsy. Nieprawdziwe informacje zalewają internet, doprowadzając niektórych do potrzebnej paniki. Każdy z nas spotkał się z fałszywą informacją o śmierci kogoś znanego czy zmianie przepisów albo przebiegu wypadku. Należy również pamiętać o stronniczości mediów, które mogą manipulować faktami. Na to wszystko receptą jest właśnie research.

W jaki czytnik ebooków warto się wyposażyć? Ranking Antyweb

Interesujące nas informacje zawsze warto sprawdzać w kilku źródłach, również tych zagranicznych. Dobrze jest też po prostu poszukiwać logiki w czytanym tekście. Kiedy znajdziemy super grafikę informującą nas, że jedzenie pieczonych ślimaków leczy nowotwory, warto jest poczytać trochę o działaniu witamin, składników odżywczych czy samej chorobie. Po nitce do kłębka szybko dojdziemy do prawdy, po drodze zdobywając wiele nowych i ciekawych informacji. Dzięki temu w przyszłości będziemy bardziej uczuleni na bzdury i wyłapiemy je w innym tekście, bo będziemy bardziej obeznani w temacie.

Nauka to potęgi klucz

Informacji z internetu nie zacznie ubywać. Będzie ich coraz więcej. Nie zmniejszy się również ilość tych bezwartościowych. Umiejętność szybkiego i skutecznego znajdowania przydatnych i prawdziwych faktów szybko zaprocentuje. Dzięki temu będziemy po prostu mądrzejsi w naszym codziennym życiu. Ta umiejętność staje się też coraz to bardziej potrzebna na rynku pracy. Rozwijająca się wciąż branża pracowników umysłowych potrzebuje osób, które dobrze odnajdują, weryfikują i obrabiają informację. Wiedza to potęga, a informacja to bardzo cenna waluta. Z całego serca zachęcam do pokochania ich i ćwiczenia zdolności z nimi związanych. Wszystko przecież mamy na wyciągnięcie ręki, w naszych komputerach i telefonach. Czemu by z tego nie skorzystać?