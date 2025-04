Do zgarnięcia odkurzacz Xiaomi Robot Vacuum S20 - wystarczy płacić za zakupy kartą Citi Handlowy

Jakie warunki trzeba spełnić i co jeszcze można zyskać? Sprawdźmy.

Główna nagroda i warunki jej otrzymania

Zaczynamy od głównej nagrody, czyli odkurzacza Xiaomi Robot Vacuum S20 - nowoczesnego, inteligentnego urządzenia, które znacząco ułatwi wiosenne porządki i codzienne dbanie o czystość w domu. Jego wartość na dziś to około 700 zł. Aby zdobyć tę nagrodę, musimy spełnić kilka, aczkolwiek prostych i jasno określonych warunków.

Krok po kroku do odkurzacza Xiaomi

Zdobycie nagrody głównej wymaga jedynie konsekwentnego korzystania z karty kredytowej przez pierwsze trzy miesiące, a więc zwykłego płacenia za zakupy w tym czasie.

W pierwszej kolejności należy złożyć wniosek o kartę kredytową Citi Simplicity i podpisać umowę. Następnie trzeba aktywować kartę online poprzez serwis bankowości mobilnej Citi Mobile lub bankowość internetową Citibank Online.

Istnieje również możliwość aktywacji elektronicznej wersji karty w aplikacji Citi Mobile, jeszcze przed otrzymaniem fizycznej, plastikowej karty.

Kluczowym warunkiem otrzymania odkurzacza jest dokonanie odpowiedniej liczby transakcji bezgotówkowych w określonym czasie. Konkretnie, w pierwszym, drugim oraz trzecim miesiącu następującym po miesiącu zawarcia umowy o kartę, należy w każdym z tych miesięcy wykonać przynajmniej 10 transakcji bezgotówkowych o łącznej wartości minimum 1000 zł.

Po spełnieniu tych warunków już w tym momencie możemy otrzymać nagrodę główną — odkurzacz Xiaomi Robot Vacuum S20.

Dodatkowe korzyści w ramach promocji

Jak pewnie już zauważyliście wyżej, jesteśmy dopiero przy trzecim punkcie. Przejście kolejnych trzech punktów to dodatkowe korzyści i bonusy w postaci punktów w programie Mastercard Bezcenne Chwile, które można wymienić na atrakcyjne nagrody o wartości 400 zł.

Bonus za korzystanie z płatności mobilnych

Pierwsza dodatkowa korzyść dotyczy użytkowników płatności mobilnych. Wystarczy, że zarejestrują oni otrzymaną kartę w usłudze Apple Pay lub Google Pay najpóźniej do końca trzeciego miesiąca po zawarciu umowy o kartę oraz dokonają przynajmniej jednej transakcji za pomocą tej usługi.

W nagrodę otrzymają pierwsze 8000 punktów w programie Bezcenne Chwile, które będą mogli wymienić na e-vouchery o wartości 100 zł lub bilety do kina.

Bonusowe 200 zł za regularne korzystanie z karty

Kolejny bonus czeka na nas, jeśli aktywnie korzystamy z otrzymanej karty. Tutaj warunki są dwa:

do końca pierwszego miesiąca następującego po miesiącu zawarcia umowy o kartę, rejestrujemy się w programie Mastercard Bezcenne Chwile,

następnie w czwartym, piątym i szóstym miesiącu dokonujemy przynajmniej 5 transakcji bezgotówkowych w każdym z tych miesięcy.

To wszystko. Nagroda? 16000 punktów w programie Bezcenne Chwile, które można wymienić na voucher o wartości 200 zł na zakupy na największej platformie sprzedażowej w Polsce — Allegro.

Bonus rocznicowy i nagroda za polecenie karty

Jeśli na koniec roku po zawarciu umowy o kartę, będzie ona nadal aktywna, otrzymamy dodatkowe 8000 punktów w programie Bezcenne Chwile. Łącznie więc, w ramach powyższej promocji można zdobyć 32000 punktów, które można wymienić na karty podarunkowe o łącznej wartości 400 zł lub inne nagrody z katalogu.

Razem z odkurzaczem to już nagrody o wartości przekraczającej 1000 zł, a więc tyle ile wydamy na swoje, inne wydatki w pierwszym miesiącu korzystania z karty kredytowej Citi Simplicity.

Standardowe korzyści karty Citi Simplicity

Karta kredytowa Citi Simplicity niezależnie od wyżej opisanej promocji, oferuje szereg standardowych korzyści, które czynią ją atrakcyjną opcją dla codziennego użytkowania.

Brak opłat za wydanie i użytkowanie

Jedną z głównych zalet karty Citi Simplicity jest brak opłat za wydanie i obsługę karty przez okres 12 miesięcy od zawarcia umowy.

Po tym okresie opłata miesięczna wynosi 0 zł, pod warunkiem dokonywania transakcji o minimalnej wartości 1000 zł miesięcznie. W przeciwnym razie opłata za obsługę karty będzie wynosić 12 zł miesięcznie.

Wygodny okres bezodsetkowy i opcja rat

Posiadacze karty mogą korzystać ze środków w ramach przyznanego limitu bez płacenia odsetek od transakcji bezgotówkowych przez okres do 56 dni.

Wystarczy spłacić powstałe zadłużenie w całości w wyznaczonym terminie. Dodatkowo każdą transakcję powyżej 100 PLN można samodzielnie rozłożyć nawet na 60 rat w serwisie Citibank Online lub aplikacji Citi Mobile, bez żadnych dodatkowych formalności.

Program korzyści i ochrona zakupów

Z kartą Citi Simplicity klienci zyskują dostęp do programu korzyści Citi Specials, który oferuje rabaty i niespodzianki u wielu partnerów banku. W ramach programu klienci banku mają też wcześniejszy dostęp do przedsprzedaży biletów na koncerty największych gwiazd we współpracy z Live Nation.

Ważną zaletą tej karty jest również usługa chargeback, która pozwala odzyskać pieniądze w przypadku, gdy zapłacona kartą usługa nie została zrealizowana. Bank w imieniu klienta ubiega się wówczas o zwrot kosztów usługi, a proces ten realizują bezpłatnie organizacje płatnicze Visa i Mastercard.

Płatności mobilne

No i nie zapominajmy o wygodzie płatności mobilnych. Kartę Citi Simplicity możemy dodać do portfela Google Pay lub Apple Pay i wykonywać transakcje zbliżeniowe za pomocą telefonu lub zegarka, co zwiększa wygodę codziennych zakupów.

Promocja „Wiosenne porządki z kartą kredytową Citibank” to interesująca propozycja dla osób, które rozważają zamówienie teraz dla siebie karty kredytowej. Oferta łączy w sobie wartościową nagrodę główną w postaci nowoczesnego odkurzacza automatycznego z pakietem dodatkowych korzyści finansowych, które można uzyskać w ciągu pierwszego roku używania karty.

--

Artykuł powstał we współpracy z bankiem Citi Handlowy.