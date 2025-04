Xiaomi Electric Scooter 5 Pro, czyli styl, zasięg i komfort. Xiaomi udowadnia, że zna się na rzeczy

Xiaomi wie, jak połączyć elegancki design z użytecznością

Miasto w godzinach szczytu potrafi dać w kość – zwłaszcza gdy tkwisz w dusznym autobusie, a za oknem słońce i ciepły wiatr kuszą, by podróżować zupełnie inaczej. Coraz więcej osób wybiera więc hulajnogi, które nie tylko świetnie wyglądają, ale i naprawdę dają radę w miejskim ruchu.

Dobrym przykładem jest tu najnowsza seria od Xiaomi – szybka, stylowa i gotowa na miejskie wyzwania.

Moc i zasięg – z Warszawy do Radzymina i z powrotem

Xiaomi Electric Scooter 5 Pro wyposażono w bezszczotkowy silnik o mocy znamionowej 400 W i maksymalnej mocy wyjściowej 1000 W. Jednoślad dzięki temu może osiągać prędkość do 20 km/h, przy maksymalnym kącie nachylenia 22%. Bateria o pojemności 477 Wh zapewnia sprzętowi do 60 km zasięgu, co jest wynikiem naprawdę niezłym.

W praktyce pozwala to na bezproblemowe dotarcie na drugi koniec miasta do biura, uczelni czy szkoły, a następnie powrót do domu z zapasem procentów na LED-owym wskaźniku.

Skoro już przy baterii jesteśmy, to warto wspomnieć też o systemie zarządzania (BMS). Chroni on akumulator hulajnogi przed takimi zjawiskami jak przepięcie czy przegrzanie.

Xiaomi Electric Scooter 5 Pro płynie przez chodniki i ścieżki

Xiaomi Electric Scooter 5 Pro korzysta z systemu akumulatorów 48 V oraz napędu na tylne koła, a to przekłada się na płynną i przyjemną jazdę. Ponadto, producent wyposażył hulajnogę w udoskonalony system kontroli trakcji, czyli precyzyjne algorytmy sterowania oferujące lepszą przyczepność na śliskich nawierzchniach. Osobiście przetestowałem to podczas niedawnych zawirowań z pogodą, kiedy to Xiaomi Electric Scooter 5 Pro poradziła sobie dobrze i trzymała się drogi nawet na nawierzchni zwilżonej opadami deszczu.

Dużym plusem jest zastosowanie przedniego i tylnego zawieszenia sprężynowego. Przejeżdżanie przez wyboje, progi zwalniające czy zwykłe dziury w chodniku nie robią na hulajnodze wrażenia. Wpływ mają na to też szerokie (na 60 mm), 10-calowe opony bezdętkowe, których skuteczność sprawdziłem zarówno na ścieżkach rowerowych, jak i leśnych bezdrożach – w obu przypadkach spisywały się bardzo dobrze.

Sam pojazd prowadzi się lekko i przyjemnie. Hulajnogi od Xiaomi mają w sobie miękkość, jakiej nie doświadczyłem w modelach innych producentów. To kwestia dobrej jakości amortyzatorów z przodu i z tyłu. Podczas jazdy szczególnie wyraźnie czuć te przednie, bo wyróżniają się podwójną sprężyną, przez co najechanie nawet na wysoki krawężnik chodnika nie powoduje dyskomfortu w nadgarstkach.

Do wyboru mamy 2 tryby prędkości – pieszy (do 6 km/h) oraz tryb standardowy (do 20 km/h).Oczywiście, za każdym razem zalecamy maksymalną ostrożność, uwagę podczas jazdy i noszenie kasku na głowie.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

W Xiaomi Electric Scooter 5 Pro zastosowano podwójny system bezpieczeństwa, na który składają się przedni hamulec bębnowy i tylny hamulec elektryczny, przeciwblokujący układ hamulcowy (E-ABS). Efektem jest krótka droga hamowania i szybka reakcja mechanizmu.

Hulajnoga ponadto korzysta z lampy doświetlającej drogę, wybudzanej pojedynczym kliknięciem przycisku na wyświetlaczu LED, a także zamontowanych po bokach odblasków. W aplikacji Xiaomi Home można również skonfigurować je w taki sposób, by świeciło nieustannie, zapewniając użytkownikowi dobrą widoczność na nieoświetlonych terenach.

Przy pomocy smartfona możemy blokować silnik, sterować wybranymi funkcjami czy zlokalizować hulajnogę za pomocą dźwięku i migającego światła. Przydatną opcją jest również możliwość podglądu zasięgu pozostałych kilometrów jednośladu.

Wisienką na torcie są kierunkowskazy, których obecność warto podkreślić, bo nie należą do typowego wyposażenia hulajnogi elektrycznej. Intuicyjnie ulokowany pod lewym kciukiem przycisk wybudzania ich pozwala szybko dać znać innym dwuśladowym użytkownikom ścieżek o planowanym przez nas manewrze. Oprócz migających świateł, na kierownicy pojawi się również sygnał dźwiękowy.

Ostatnim filarem bezpieczeństwa jest odporność na warunki atmosferyczne i drogowe. Hulajnoga Xiaomi może pochwalić się certyfikatem IPX5, a to oznacza, że jest odporna na zachlapania – nie musicie się obawiać, że deszcz czy kałuże uszkodzą urządzenie w trakcie jazdy.

Xiaomi to mistrzowie hulajnogowego designu

Na pierwszy rzut oka hulajnoga wydaje się zbyt prostą konstrukcją, by mówić tu o designerskiej finezji – a jednak to mylne wrażenie. Przez lata widziałem najróżniejsze podejścia: od agresywnych linii, przez formy inspirowane zwierzętami, aż po modele przypominające skutery. Często kończyło się to albo przesadzoną ekstrawagancją, albo tanim wyglądem, który sam by mnie nie przekonał. A przecież jeśli hulajnoga ma być uniwersalna – do biura, szkoły czy na codzienne dojazdy – to jej wygląd powinien to jasno komunikować.

Patrząc na hulajnogę Xiaomi, od razu wiesz, czyje logo znajdziesz. Producent w zasadzie od początku istnienia serii Electric Scooter stawia na minimalizm, smukłe rysy i brak przesadnej ornamentacji, wybierając głównie – poza pewnymi wyjątkami – sprawdzone odcienie czerni. Nie inaczej jest w modelu Xiaomi Electric Scooter 5 Pro.

Sztywna rama ze stali węglowej, błotniki z dobrej jakości tworzywa sztucznego i gumowe wykończenie podestu oraz rączek na kierownicy – tu nie ma zbędnej przesady. Zamiast tego jest klasyczna estetyka i zachowanie dotychczasowej komunikacji wizualnej serii Xiaomi Electric Scooter.

Być może trochę przesadziłem z tym wizualnym wywodem, ale chcę, żebyście zapamiętali, że Xiaomi Electric Scooter 5 Pro zwraca na siebie uwagę.

Definicja hulajnogi uniwersalnej

Jeśli szukasz hulajnogi uniwersalnej, która wpisuje się w definicję tego słowa zarówno pod względem designu, jak i specyfikacji, to Xiaomi Electric Scooter 5 Pro będzie idealnym wyborem. To świetnie wyglądający jednoślad z dobrym zasięgiem, który pomimo miejskiego przeznaczenia zaskakująco dobrze sprawdza się też w parkach i lasach dzięki dobrej amortyzacji i 10-calowych opon bezdętkowych, nadających jeździe „miękkości”.

Pamiętaj jednak, że Xiaomi oferuje znacznie większy wybór hulajnóg elektrycznych. Wraz z modelem Xiaomi Electric Scooter 5 Pro pojawiły się także warianty Electric Scooter 5, Electric Scooter Elite oraz Electric Scooter 5 Max – więcej informacji o nich na stronie producenta.

