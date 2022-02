Reklamy z Super Bowl 2022. Co trafiło do najdroższego bloku reklamowego?

Super Bowl to nie tylko wielkie wydarzenie sportowe. To także najdroższy blok reklamowy w roku. Kto pojawił się w nim w 2022?

Blok reklamowy podczas Super Bowl to jedyne reklamy w roku, które oglądam od A do Z. I można spierać się o to czy faktycznie trafiają tam najlepsze reklamy — ale niewątpliwie nie ma tam przypadkowych spotów. Wszystko co pojawia się podczas przerwy w finałowym meczu jest dopieszczone — i raczej nikogo to nie dziwi, kiedy weźmiemy pod uwagę obowiązujące tam stawki. Trzydziestosekundowy spot w TYM bloku potrafi kosztować nawet siedem milionów dolarów. Według raportu firmy Kantar — w ubiegłym roku sprzedano reklam za 434,5 miliona dolarów — w tym roku rekord ten mógł zostać pobity. Ale na szczegóły związane z tegoroczną edycją przyjdzie nam jeszcze poczekać, póki co możemy zatopić się w gwiazdorskim festiwalu reklam.

Reklamy na Super Bowl 2022 — jakie marki trafiły do najdroższego bloku?

Przywykliśmy już do tego, że na Super Bowl firmy przygotowują coś wyjątkowego. Stworzenie reklam którym uda się wybić na tle tak silnej konkurencji nie jest łatwo — dlatego też wiele marek zasięga pomocy gwiazd. W tym roku widzieliśmy ponowne spotkanie gwiazd Austin Powers, Scarlett Johansson z Colinem Jostem, Salmę Hayek z Arnolden Schwarzeneggerem, a także moich ulubieńców z Schitt's Creek. Catherine O'Hara i Eugene Levy wystąpili w duecie w reklamie Nissana, chociaż nie powiem — muzyczne reklamy T-Mobile (z Dolly Parton, Miley Cyrus, Zachem Braffem i Donalden Faisonem) także uplasowały się wysoko. No ale zamiast Wam o nich opowiadać - zachęcam do obejrzenia ich samodzielnie. Na szczęście nie trzeba mieszkać po drugiej stronie świata, ani nawet zarywać nocki, by je wszystkie obejrzeć! No i tak - jeżeli śledzicie rynek to pewnie zauważyliście już, że część z nich można było już widzieć wcześniej. Jednak ich obecność podczas Super Bowl nie była ani trochę przypadkowa.