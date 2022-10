Zbliża się termin wejścia w życie przepisów dotyczących reklam medycyny estetycznej. Co to zmienia?

Reklamy medycyny estetycznej odwrócą się do góry nogami

Nowa ustawa całkowicie rewolucjonizuje sposób reklamowania medycyny estetycznej. Od momentu wejścia w życie wszelkie kampanie, które będą reklamować sprzęty specjalistyczne, wliczając w to między innymi kwas hialuronowy, implanty czy cokolwiek związanego z laserem, będą podlegać ogromnej karze.

Ustawa jasno zaznacza, że nie chodzi wyłącznie o reklamy i ogłoszenia w tradycyjnych mediach, ale również w całym internecie oraz social mediach - z czego reklamowanie we wszelkich mediach społecznościowych dotyczy również influencerów.

Jest to bez dwóch zdań spore wyzwanie - w końcu ciężko jest zareklamować usługę medycyny estetycznej, która opiera się na przykład na kwasie hialuronowym, bez pokazania tego elementu i opisania działania całego zabiegu czy jego zwizualizowania. Niemożliwe musi jednak stać się możliwe, bowiem w innym wypadku kary mogą sięgać nawet 2 milionów złotych.

Kiedy ustawa wchodzi w życie? Znamy dokładną datę

Ustawa dotycząca zmian w reklamowaniu medycyny estetycznej wchodzi w życie 1 stycznia 2023 roku. Co jednak istotne, dla wszystkich reklam, które zostaną wydane przed tą datą i nie spełniają nowych wymogów, termin ten zostanie przedłużony do 30 czerwca 2023 roku - jest to jednak ostateczna data, w której z reklam będą musiały zniknąć wszelkie sprzęty specjalistyczne wykorzystywane podczas takich zabiegów.

Istotne jednak jest dokładne określenie tego, kiedy dokładnie zaczyna się reklama i czy lekarze chwalący się wynikami swojej pracy w formie zdjęć lub influencerzy pokazujący efekty wykonanych zabiegów również kwalifikują się jako reklama - a co za tym idzie - czy podlegają karze. Doprecyzowanie, jakie posty może wrzucać na swoje social media lekarz zajmujący się medycyną estetyczną jest zatem niezwykle ważne.

