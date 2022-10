Pierwsze videomaty od POLREGIO i Netii na polskich dworcach

Biletomaty na polskich dworcach, w których możemy kupić bilety bez konieczności stania w kolejce do zwykłej kasy to już znajomy widok dla wszystkich. Nowością będą jednak teraz videomaty, w których kupimy bilet z pomocą e-kasjera.

Dla niektórych podróżujących samodzielne kupno biletu w biletomacie może być trudne, wolą więc wybierać w to miejsce stanie w dłuższych zwykle kolejkach przy zwykłych kasach. Dla takich osób spółka POLREGIO we współpracy z TK Telekom z Grupy Netia i Avista, uruchomiła pierwsze videomaty.

Adam Pawlik, Członek Zarządu - Dyrektor Handlowy POLREGIO S.A.:

Zainspirował nas tradycyjny biletomat. Gdyby połączyć jego funkcje z funkcjonalnością tradycyjnej kasy biletowej moglibyśmy uzyskać narzędzie, które będzie posiadało oczekiwane przez pasażerów funkcjonalności. I tak narodził się pomysł videomatu z funkcją e-kasjera.

Funkcja e-kasjera ma być opcjonalna, właśnie dla osób, które napotkają na problemy przy zakupie biletu. Domyślnie będą działały jak zwykłe biletomaty, w których podróżni samodzielnie będą kupowali bilety.

W przypadku, gdy podróżni będą chcieli skorzystać z pomocy, będą to mogli zrobić na dwa sposoby - poprzez połączenie video z konsultantem, który głosowo poprowadzi przez proces zakupu lub poprzez zdalne przejęcie przez niego pulpitu do zakupu biletu i obsłużenie go w imieniu klienta aż do momentu finalizacji zakupu.

Adam Pawlik:

Funkcja e-kasjera będzie dostępna w godzinach 6:00 - 22:00, a to aż 16 godzin. Zakładamy, że ta dodatkowa funkcjonalność będzie stanowiła zachętę do zakupu biletu dla osób, które do tej pory nie były przekonane do korzystania z usług tradycyjnego biletomatu.

Videomaty takie zostaną uruchomione pilotażowo w liczbie 10 sztuk, między innymi na dworcach w Krakowie, Zielonej Górze, Jarosławiu, Poznaniu, Łodzi, Świnoujściu, Szczecinie oraz Opolu.

Źródło: Netia.