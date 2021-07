Reklamodawcy uciekają od Apple. Wszystko przez ich nową politykę prywatności

Polityka Apple związana z dbaniem o bezpieczeństwo i prywatność użytkowników od lat pozostaje niezmienna. Firma na każdym kroku akcentuje na czym im zależy, a kwestie bezpieczeństwa stały się jednym z elementów ich kampanii reklamowych i opierają na tym swój marketing. Wprowadzona przed kilkoma miesiącami nowa polityka prywatności u Apple sprawiła, że wielu reklamodawców woli wybrać konkurencyjną platformę. Dlaczego? To proste – trafienie do interesujących ich użytkowników stało się tam znacznie łatwiejsze… ale i droższe.

Reklamodawcy uciekają od Apple i kupują więcej reklam na Androidzie

Pierwsze raporty tuż po premierze iOS 14.5 nie pozostawiały złudzeń – reklamodawcy zaczęli wydawać więcej pieniędzy na Androidzie, bo tam dotychczasowe strategie stały się po prostu bardziej efektywne. Teraz, jak donosi Wall Street Journal, dysproporcja ta zaczyna się powiększać – i stawki na iOS zaczęły spadać, przy jednoczesnym wzroście tych na Androida. Według Andy’ego Taylor z Tinuity Inc. — ceny reklam na Androidzie są teraz o około 30% wyższe, niż na iOS. Nic dziwnego, skoro użytkownicy pytani o to czy chcą być śledzeni, postanawiają się na to jednak nie godzić. Jasny, klarowny, komunikat – i jasna odpowiedź.

Nikt nie powinien być specjalnie zaskoczony skutkami tego wyboru, a jednak wszystko to dzieje się bardzo… dynamicznie. Bo tak naprawdę wszystkie te zmiany następują tydzień po tygodniu. Czy Apple jakoś specjalnie odczuje stratę z tym związaną? Cóż — odczuje na pewno, ale nie wierzę, by wprowadzając takie funkcje nie wzięli tego pod uwagę. Kwestia tego czy ktoś woli płacić pieniędzmi czy danymi…