Tak naprawdę to chyba nie trzeba tego przypominać, tylko w pierwszych 45 dniach od udostępnienia Rejestr Danych Kontaktowych, zapisało w nim swoje dane blisko milion rodaków.

Dwa lata później było to już 10 mln Polaków, którzy zostawili w RDK albo swój numer telefonu, albo/i adres e-mail. Na dziś w bazie są dane już 14 mln obywateli, a tylko od początku tego roku dopisało się do niej 600 tysięcy osób.

Usługa działa od 22 grudnia 2019 roku. Jej główny cel to usprawnienie komunikacji na linii urząd – obywatel. RDK to baza, w której możesz zostawić swoje aktualne dane kontaktowe - numeru telefonu i / lub adres e-mail. Są one tam w pełni bezpieczne. Dzięki temu, urzędnik zamiast wysyłać pisma, może zadzwonić, wysłać email lub smsa do obywatela (np. żeby uzupełnił wniosek). Zdecydowanie skraca to czas załatwiania wielu spraw.