Redmi to marka, która jak żadna inna znana jest z oferowania telefonów o świetnym stosunku ceny do jakości. Dobrze pokazały to chociażby modele Note 12, które miały premierę niedawno. Więcej informacji o nich możecie znaleźć tutaj. Firma absolutnie nie zwalnia i na 7. rocznicę istnienia Xiaomi Polska zdecydowała się wypuścić na rynek nowy model ze swojej podstawowej serii numerycznej, czyli Redmi 12. Czy jest telefon i co oferuje?

Redmi 12 - Xiaomi walczy o niską półkę

Redmi 12 ma 6,79-calowy ekran FHD+ o rozdzielczości 2460x1080, z odświeżaniem do 90 Hz. Jasność maksymalna tutaj to 550 nitów. Nie mamy tu więc do czynienia z małym telefonem. Smartfon jest napędzany przez procesor MediaTek Helio G88. Jeżeli chodzi o RAM, to tego mamy tutaj 4 GB. W kwestii aparatów otrzymujemy tutaj 50 Mpix jednostkę główną ze światłem f/1.8, 8 Mpix moduł szerokiego kąta i 2 Mpix moduł głębi. Z przodu natomiast czeka na nas kamerka 8 Mpix.

Ważną zaletą smartfona jest tutaj design. Urządzenie nie posiada wyspy na aparaty (podobnie jak najnowsze telefony serii S od Samsunga), a także - wyposażone jest w szklane plecki, które w tej półce cenowej się po prostu nie zdarzają. A jaka to cena? Redmi 12 dostępny będzie w Polsce z pamięcią 4 GB + 128 GB w cenie 799 zł. To nie wszystko. Dla Klientów przygotowano specjalną ofertę na start. Tylko od 22 czerwca od godz. 17:00 do 25 czerwca do 23:59, smartfon dostępny będzie o 200 złotych taniej. Oznacza to, że Redmi 12 4+128GB zakupić będzie można za 599 zł.

Jak na tani telefon, na pewno trzeba się tu cieszyć z faktu istnienia czytnika linii papilarnych zamonotwanego na boku obudowy oraz certyfikatu IP53, co oznacza, że telefon ma szanse przeżyć okazjonalne zachlapanie. Urządzenie niestety nie będzie miało jednak modułu NFC do płatności zbliżeniowych. Znalazło się jednak miejsce na klasyczny dla Xiaomi port podczerwieni. Bateria tutaj to 5000 mAh i ładowana jest z mocą 18 W.

Podoba wam się nowy smartfon Xiaomi?