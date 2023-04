Jeśli kiedykolwiek miałeś okazję zapoznać się z Redditem i użytkownikami tego specyficznego forum, to zapewne wiesz, że można tam znaleźć naprawdę dziwne – i naiwne – osobistości. Płaskoziemcy, zwolennicy Reptilian i wreszcie internetowe przegrywy, wzdychające do kawałka odsłoniętego ciała kobiety. Było tylko kwestią czasu, aż ktoś wpadnie na pomysł wykorzystania tej naiwności, używając sztucznej inteligencji. Poznajcie Claudię – nieistniejącą „modelkę”, która rozkochała w sobie redditowców.

Oszukać użytkownika Reddita, to jak zabrać dziecku lizaka

AI jest w stanie wygenerować najbardziej absurdalną rzecz, jaka tylko przyjdzie Wam do głowy. Narzędzie takie jak Midjourney i Stablity AI są zdolne do generowania fotorealistycznych wizerunków człowieka w dowolnej scenerii i konfiguracji. Stworzenie roznegliżowanej modelki to zatem nie problem i taki też twór posłużył dwóm studentom do oszukiwania samotnych mężczyzn na Reddicie.

Claudia „opublikowała” swoje zdjęcia pod pseudonimem Cl4ud14 i błyskawicznie zyskała uwagę użytkowników gotowych do płacenia za nieco bardziej pikantne fotografie. Studenci zachęcali ofiary do bezpośredniego kontaktu przez wiadomość prywatną, gdzie w zamian za opłatę mężczyźni mieli otrzymać porcję nagich zdjeć. Niektórzy byli tak zdeterminowani, że zapraszali Claudię na spotkania, chwaląc się sześciocyfrową wypłatą. Czar prysł gdy okazało się, że Claudia jest tylko wytworem sztucznej inteligencji.

Claudia to dzieło AI – mężczyźni nie mogli się z tym pogodzić

Studenci od samego początku trzymali się określonej strategii – wygenerowana modelka miała prezentować się naturalnie i realistycznie, niczym zwykła kobieta, którą można spotkać na ulicy. Wyposażono ją w krótkie, czarne włosy do ramion, a na twarzy celowo zabrakło makijażu. Gdy Claudia była już gotowa, studenci przeszli do drugiej fazy eksperymentu – zarzucili haczyk w postaci szczegółowych opisów stosunku i spełniania męskich fantazji, z wykorzystaniem zabawek erotycznych. To zadziałało jak magnes na niewyżytych użytkowników Reddita, którzy niczym muchy zlecieli się w komentarzach, komplementując wdzięki sztucznej inteligencji.

Patrząc na załączone zdjęcia Claudii, naprawdę nietrudno zorientować się, że coś jest nie tak – nawet jeśli tematyka AI jest Ci obca. U czytelników redditowego forum nie wzbudziło to żadnych podejrzeń. Zabawa skończyła się dopiero w momencie opublikowania przez autora eksperymentu komentarza, który na dobre pogrzebał fantazje adoratorów AI. Jeden ze studentów przyznał wprost, że Claudia jest wytworem sztucznej inteligencji, wygenerowanym przy pomocy Stability AI.

Co ciekawe niektórzy tak wkręcili się w romansowanie z Claudią, że wymagali dowodów w postaci zdjęcia dłoni. Dlaczego? Bo sztuczna inteligencja nie do końca radzi sobie z poprawnym odwzorowaniem ludzkich palców, więc jeśli kiedyś rzuci wam się w oczy zdjęcie półnagiej modelki z powykręcanymi palcami, to istnieje spore prawdopodobieństwo, że osoba ze zdjęcia tak naprawdę nie istnieje.

Możemy się oczywiście śmiać z naiwności użytkowników Reddita, ale gdy spojrzymy na to szerzej, to sprawa nabiera niepokojących barw. Pomyślcie tylko jaki potencjał do oszustw i wyłudzeń ma generowanie takich obrazów przez AI w połączeniu z technologią deepfake. Przy podstawowej znajomości oprogramowania można stworzyć nagie zdjęcia dowolnego celebryty, a nawet Twojego znajomego. Tego już raczej nie powstrzymamy, ale powinniśmy skupić się na edukowaniu społeczeństwa i przestrzeganiu przed ślepą wiarą w to, co widzimy na zdjęciach. Bo jak mawiał Abraham Lincoln: „nigdy nie wierz w to, co zobaczyłeś w Internecie”.

