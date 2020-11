Rynek gier RTS istnieje teoretycznie. Jest taki jeden, który mnie urzekł

Gra rozpoczyna się w momencie napadu ZSRR na Stany Zjednoczone. Miasta płoną, ludzie giną, a Związek Radziecki wykorzystuje naprawdę „mocne” technologie do tego, aby poradzić sobie z zajęciem terenu arcywroga. Alianci nie pozostają dłużni: również dysponują technologiami, które mogą zetrzeć na pył przeciwnika. I jak sowieci są w stanie uczynić jednostki pancerne nieśmiertelnymi na pewien czas, czy zbudować w miarę szybko głowicę nuklearną (i spuścić ją wrogowi na głowę), tak Alianci mogą w szybki sposób (nawet do środka wrogiej bazy) przenieść jednostki pancerne lub spowodować meteorologiczny kataklizm tuż nad zabudowaniami wroga.

Dodajmy do tego niezrównoważonego Yuri’ego, który potrafi kontrolować umysły oraz jego późniejszy zwrot w stronę budowy własnej armii – otrzymujemy przez to niezwykle emocjonującą grę podzieloną na dwie kampanie – sowietów oraz aliantów. Można wcielić się w dowódcę jednej lub drugiej strony konfliktu i poprowadzić ją do zwycięstwa – albo w trybie dowolnym, albo w kampanii. Emocjonująca jest również gra przez sieć, która pokazuje, że to, czego nauczyliśmy się w grze singlowej, nijak ma się do tego jak grają realni przeciwnicy.

Buduj, broń, niszcz

Rozbudowa bazy to mechanika typowa dla RTS-ów z tamtych lat. Dodając kolejne konstrukcje, otrzymujemy możliwość budowania kolejnych, albo produkcji nowych jednostek – zarówno pancernych jak i „ludzkich”. Istotna jest również energia – zabudowania pozwalające na jej generowanie są inne dla każdej strony konfliktu. Alianci na przykład nie mogą stworzyć elektrowni jądrowej – Sowieci natomiast jak najbardziej. Taka budowla jednak nosi ze sobą to ryzyko, że gdy zostanie zniszczona – wokół pojawia się skażenie związkami promieniotwórczymi, co nie pozostaje obojętne głównie dla żołnierzy. Alianci natomiast dysponują całkiem sporą bazą jednostek bojowych oraz szpiegowskich. Kto nie pamięta kultowej Tanii, która jest w stanie wysadzać budynki i kilkoma strzałami poradzić sobie z każdym napotkanym piechurem?

Najbardziej w pamięci utkwiła mi misja, w której jesteśmy zmuszeni posprzątać po zdradzie Yuri’ego, który odwrócił się od podstawowego celu Sowietów i budować świat po swojemu. Stał się absolutnie niebezpieczny, przejął Kreml i obliguje nas to do zniszczenia tej budowli. Ostatecznie udaje się nam – kluczem do tego jest wykorzystanie sterowców Kirov. Ta jednostka bojowa jest powolna, ale niezwykle skuteczna – szczególnie, jeżeli jest ona odpowiednio rozwinięta. Za każdym razem udawało mi się pokonać tę misję… tylko jednym sterowcem. Ostatecznie, po ominięciu obrony przeciwlotniczej, Kreml padał. Wszystko kończyło się dobrze.