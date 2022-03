Recenzenci Mac Studio są zgodni: na taki komputer czekaliśmy od lat

Komputer Mac Studio to jedna z największych niespodzianek w obecnym portfolio Apple. Stacjonarny komputer który z powodzeniem może trafić w łaski profesjonalistów, ale nie kosztuje fortuny - jak Mac Pro. Jego podstawowa wersja jest droga, ale nie na tyle, by nie mogli sobie na nią pozwolić również amatorzy potrzebujący nieco mocniejszego sprzętu. A co ważniejsze: nie jest to komputer all-in-one, z wbudowanym monitorem automatycznie windującym jego cenę o kilka tysięcy złotych. Monitor Studio Display to inna nowość od Apple, którą wszyscy zainteresowani mogą dokupić... albo ominąć — i wziąć coś co bardziej im odpowiada jakościowo/cenowo.

O Mac Studio mówi się przede wszystkim jako o "powiększonym Mac Mini". No i patrząc na obecną ofertę - ma to sens. Jeżeli jednak spojrzymy na starsze produkty firmy, to jednak bliżej mu do wydanego w 2000 roku komputera Power Mac G4 Cube - zminiaturyzowanego komputera o dużej mocy. Rozmiarem pewnie też byłby do niego bardziej zbliżony. Ale jakkolwiek ta skrzynka nie wygląda to recenzenci są w 100% zgodni: nareszcie Apple dostarczyło komputer, na który wielu czekało od lat.

Podsumowanie recenzji Mac Studio. Za co chwalony jest nowy, stacjonarny, komputer Apple?

Apple już w 2020 wprowadzając na rynek pierwsze komputery z autorskim układem Apple M1 udowodniło, że wie co robi. Zaczęli od laptopów i Maca Mini — i to tych z niższej półki, czy jak wolicie entry level. Ale już one rozkochały w sobie użytkowników oferując dużą wydajność, długi czas pracy na jednym ładowaniu, fantastyczną kulturę pracy. Kolejne komputery (iMac 24" czy 14-calowe Macbooki Pro) udowadniały, że firma wie co robi. Mac Studio oferuje dużo więcej mocy — i jak wynika z recenzji Monici Chin z The Verge — kultura pracy sprzętu stoi na równie wysokim poziomie. Jak pisze już we wstępie — komputer jest tym, czego wszyscy oczekiwali od Maca Pro.

Inną rzeczą, którą chcę podkreślić, jest to, że ten komputer jest szokująco cichy jak na moc, którą oferuje. Nawet gdy robiliśmy skomplikowane rzeczy w Adobe After Effects i Blenderze, rzeczy, które aktywowałyby wiatraki na każdym komputerze stacjonarnym z Intelem, z którego kiedykolwiek korzystałam, absolutnie rycząc, Studio było niesłyszalne. Przyłożyłam ucho do obudowy i chociaż dosłownie czułam, jak wentylatory wibrują pode mną, wciąż były iccho. I jedyny raz, kiedy czuliśmy, że wieje gorące powietrze, było podczas grania, do czego przejdziemy później.

Wszyscy recenzenci byli zgodni co do (zbyt?) wysokiej ceny i braku jakichkolwiek manewrów związanych z rozbudową komputera — trzeba od początku decydować się na produkt z którym zostaniemy. Roman Loyola na łamach MacWorld pisze:

Jeśli przenosisz się ze starszego komputera Mac z Intelem (lub nawet M1), wydajność oferowana przez Mac Studio jest ekscytująca — możesz wykorzystać zaoszczędzony, dodatkowy, czas na zasłużony odpoczynek lub dowiedzieć się, jak zrobić jeszcze więcej ze swoimi pracami. Jego konfiguracja portów jest bardzo przyjazna dla większości użytkowników, a jej rozmiar ułatwia umieszczenie go na biurku, pod nim lub obok niego.

Tłumny powrót portów w komputerze okazuje się specjalnym powodem do świętowania — Devindra Hardawar z Engadget nazywa sprzęt dużym Mac Mini:

Mac Studio ma pewne zalety, które są oczywiste jeszcze przed jego włączeniem: Nie zajmuje dużo miejsca na podłodze lub biurku; łatwo go przenieść (waży 2,6 kg przy wariancie z M1 Max lub 3,5 kg przy wariancie z M1 Ultra); a jego zakrzywiona aluminiowa obudowa wygląda jak coś, co można znaleźć w MoMa. Nie ma zniknąć w tle, jak Mac Mini. Nie, Studio zasługuje na to by znaleźć się w widocznym miejscu na Twoim biurku, jest symbolem, że stałeś się prawdziwym kreatywnym profesjonalistą. Ponadto na pewno chcesz, aby znajdował się na biurku, aby uzyskać łatwy dostęp do wszystkich jego portów. Tych wszystkich portów!

Pamiętajmy, że to testy przedpremierowe. Prawdopodobnie już dzisiaj, kiedy komputery trafią do pierwszych klientów, pojawi się dużo więcej materiałów. Dotychczasowe informacje brzmią bardzo pozytywnie - ale warto mieć na uwadze, że lwia część recenzentów otrzymała komputery w kosmicznie rozbudowanych (a co za tym idzie: KOSMICZNIE drogich) konfiguracjach.