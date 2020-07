Smartfona wyposażono w wyświetlacz OLED o przekątnej 6 cali, wspomnianych proporcjach 21:9, co przekłada się na specyficzną rozdzielczość 1080 na 2520 pikseli (zagęszczenie 457 ppi). Ekran chroni szkło Gorilla Glass 6. Obraz jak to na OLED-zie, bardzo ostry, z nasyconymi kolorami i świetnymi kątami widzenia. Jasność maksymalna mogłaby być nieco wyższa, ale ostatecznie nawet w słoneczny dzień nie jest źle i nie trzeba chować się do cienia by coś na nim dojrzeć.

Podzespoły i działanie Xperia 10 II

Smartfon na pewno nie robi szału jeśli chodzi o podzespoły – szczególnie jeśli spojrzymy na niego przez pryzmat 1799 złotych, na jakie został wyceniony. Snapdragon 665, Adreno 610, 4GB pamięci RAM oraz 128GB pamięci na dane (hybrydowy slot na karty microSD). Nie jest to zabójcza specyfikacja, co też potwierdzają syntetyczne testy, gdzie Xperia 10 II wykręca raczej słabe wyniki. Ale jak doskonale wiecie, to tylko cyferki, które mogą, a nie muszą przekładać się na działanie urządzenia.

Tu jednak coś ewidentnie poszło nie tak, bo Xperia 10 II działa źle – nawet po pierwszej aktualizacji.

Ten telefon tak po prostu, po ludzku MULI. Praktycznie każda aplikacja, ale i sam interfejs potrafi często złapać chwilowe „zwiechy” lub przyciąć animację. Na domiar złego system ma jakieś problemy z trzymaniem programów w pamięci RAM, co często kończy się ich przeładowywaniem i po powrocie do aplikacji koniecznością oglądania czarnego ekranu ładowania. A trudno powiedzieć by cokolwiek uruchamiało się na tym sprzęcie błyskawicznie. Czasami dokuczało mi to tak bardzo, że odpuszczałem równoległe korzystanie z dwóch appek, czyli głównej funkcji ekranu 21:9. Nie wiem o poszło nie tak, nie wiem czy da się to poprawić aktualizacjami, ale lepszą kulturę pracy widziałem w smartfonach za tysiąc złotych i tu choćby wskażę wycenionego na 999 złotych Huawei P40 Lite, z którego korzystanie było o wiele przyjemniejszym doświadczeniem.