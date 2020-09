Jest lepiej i gorzej zarazem – recenzja realme C11

Pomimo tego, muszę przyznać, że realme C11 wygląda naprawdę przyzwoicie i nie zdradza, że kosztuje 500 zł. Oczywiście, po bliższym przyjrzeniu się zobaczymy, że ekran to nie FHD (bardzo to widać w grach, ale to za chwilę), a korpus w całości wykonany jest z plastiku. To jednak moim zdaniem nie wpływa na ogólną estetykę urządzenia. Malutki końcowy minusik za to, że realme nie dorzuciło tu na gratisie etui, jak to zwykło robić w droższych modelach.

realme C11 – działanie

Jeżeli wygląd urządzenia mówi, że mamy do czynienia z telefonem droższym niż w rzeczywistości, o tyle specyfikacja… no cóż. Powiedzmy, że w najlepszym wypadku pozostawia sporo do życzenia. Zacznijmy od procesora. Helio G35 jest słabszy niż użyty w C3 G70 i to widać. Bardzo. O ile sam system działa stabilniej (ani razu nie miałem przypadku dziwnego wywalania apek do pulpitu i wszystkie gry się odpalają, czego nie mogłem powiedzieć o C3) o tyle w samych grach jest po prostu źle. Ktoś, kto w realme nazwał ten procesor „gamingowym” powinien już teraz szukać innej pracy. Gry 2D – jak najbardziej, odpalimy, jednak na bardziej bardziej wymagające tytuły jak Asphalt 9 nie tylko będziemy musieli czekać, ale też – będą one wyglądały po prostu tragicznie. Wspomniana ścigałka wygląda jakby nie działała nawet w 720 p a w jakiejś pośredniej, niższej rozdzielczości. W takich grach nie ma mowy o płynności, często pojawia się klatkowanie czy chwilowe przycięcia całej aplikacji. Widać to też świetnie w syntetycznych benchmarkach, gdzie G35 leży względem G70 na całej linii. To znaczy… w tych z benchmarków które akurat dały radę ukończyć testy, ponieważ o ile G35 odpalał gry, o tyle Geekbench 5 był już dla niego zbyt dużym wyzwaniem.