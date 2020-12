Jak już wspominałem w recenzji GeForce RTX 3070, dostępność, a co za tym idzie również cena nowych kart graficznych NVIDIA jest raczej słaba. Przez to RTX 3070 zamiast sugerowanych 2350 PLN, kosztuje w sklepach w okolicach 3000 PLN, co jest kwotą, która przeraża większość graczy. Szczególnie jeśli jako alternatywę mają konsolę nowej generacji kosztującą mniej niż 2500 PLN (o ile uda się ją kupić, co też nie jest proste). Dlatego premiera GeForce RTX 3060Ti jest bardzo wile widziana, bo ta karta oficjalnie powinna kosztować około 2000 PLN. Czy tak będzie przekonamy się już jutro, kiedy pierwsze egzemplarze trafią do sklepów. Zanim to jednak nastąpi, zobaczmy co ten model nam oferuje.

Palit GamingPro OC GeForce RTX 3060Ti 8 GB – specyfikacja

Do testów otrzymałem model Palit GamingPro OC, który wyróżnia się tym, że jest nieco podkręcony względem standardowej wersji. Zegar Boost zamiast 1665 MHz może osiągnąć nawet 1800 MHz, a jak pokazały testy przy sprzyjających warunkach jest to nawet ponad 2000 MHz. Jest to ten sam układ GA104 co w modelu RTX 3070, ale z wyłączoną częścią rdzeni CUDA. Prawdopodobnie nie wszystkie pełne chipy przeszły testy jakości i tak z 3070, zrobił się 3060Ti ;-). Proporcjonalnie zmniejszono też liczbę jednostek TMU, ROP, RT oraz Tensor, ale pozostała tak samo szybka pamięć na szynie 256 bit. GeForce RTX 3060Ti jest też nieco oszczędniejszy, ale najważniejsza jest cena, oficjalnie to 399 USD, co w Polsce powinno przełożyć się na około 2000 PLN. Według szacunków NVIDIA, RTX 3060Ti jest kartą wydajniejszą niż RTX 2080 Super, więc poprzeczkę ustawia całkiem wysoko. Zobaczymy jak będzie w praktyce.

GPU RTX 3080 RTX 3070 RTX 3060 Ti RTX 2080S Architektura Ampere Ampere Ampere Turing Układ graficzny GA102 GA104 GA104 TU104 Litografia 8 nm 8 nm 8 nm 12 nm Tranzystory 28,3 mld 17,4 mld 17,4 mld 13,6 mld Rdzenie CUDA 8704 5888 4864 3072 Jednostki TMU 272 184 152 192 Jednostki ROP 96 96 80 64 Rdzenie RT 68 46 38 48 Rdzenie Tensor 272 184 152 384 Taktowanie 1440 MHz 1500 MHz 1410 MHz 1650 MHz Boost 1710 MHz 1725 MHz 1665 MHz 1815 MHz Taktowanie pamięci 19 Gbps 14 Gbps 14 Gbps 15,5 Gbps Wielkość pamięci 10 GB 8 GB 8 GB 8 GB Typ pamięci GDDR6X GDDR6 GDDR6 GDDR6 Szyna pamięci 320-bit 256-bit 256-bit 256-bit Przepustowość 760 GB/s 448 GB/s 448 GB/s 496 GB/s Współczynnik TDP 320 W 220 W 200 W 250 W Cena premierowa 699 USD 499 USD 399 USD 699 USD Cena (listopad 2020) ~3700 PLN ~3000 PLN ~2000 PLN ~3200 PLN

Palit GamingPro OC GeForce RTX 3060Ti 8 GB – zdjęcia karty

Konstrukcja chłodzenia jest na pierwszy rzut oka bardzo podobna do tego co mieliśmy w modelu GeForce RTX 3080, który recenzowałem kilka miesięcy temu. Karta jest jednak znacznie mniejsza, chip potrzebuje tylko 200 W, wiec i powierzchnia radiatora może być mniejsza. Za chłodzenie odpowiadają trzy ciche wentylatory, a karta pracuje w systemie pół-pasywnym, czyli uruchamia aktywne chłodzenie dopiero gdy temperatura GPU przekroczy 60 stopni Celsjusza. Dzięki temu pod małym obciążeniem jest cicho. Jak widzicie na zdjęciu z covera, nie zabrakło też podświetlenia.