Wielka moc w ładnej obudowie. Recenzja Moto G8 Power

Dane techniczne Motorola Moto G8 Power

6,4-calowy ekran IPS TFT o rozdzielczości Full HD+ (2300 x 1080 pikseli) w formacie 19:9,

układ Qualcomm Snapdragon 665 (4 x Kryo 360 Gold 2,0 GHz, 4 x Kryo 360 Silver 1,8 GHz) z grafiką Adreno 610,

4 GB RAM,

64 GB pamięci wbudowanej,

slot kart microSD do 512 GB,

Android 10.

dual SIM (slot hybrydowy),

LTE,

GPS, Glonass, Beidou, Galileo,

WiFi 802.11 ac,

Bluetooth 5.0 LE,

złącze USB 2.0 typu C,

audio jack 3,5 mm.

głośniki stereo,

aparat główny: 16 Mpix z f/1.7, 2 Mpix z f/2.2 i trybem makro, 8 Mpix z f/2.2 i szerokokątnym obiektywem o kącie widzenia 118 stopni, 8 Mpix z f/2.4 i teleobiektywem,

przednia kamerka: 16 Mpix z f/2.0,

bateria 5000 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania 15 W,

wymiary: 155,95 x 75,84 x 9,63 mm,

waga: 197 gramów.

Cena w oficjalnej polskiej dystrybucji:

Sprzęt do testów wypożyczył sklep x-kom. Dzięki :)

Współczynnik SAR:

dla głowy: 0,91 W/kg,

dla ciała: 1,79 W/kg.

Moto G8 Power: Wygląd, wykonanie

Wygląd nowej Motorola zdaje się być jej największą przewagą względem poprzednich generacji. Producent zadbał o nowoczesny design i trzeba przyznać, że w swoim sektorze cenowym wypada świetnie. Do tego dochodzą wąskie ramki wokół ekranu oraz modne obecnie okrągłe wcięcie w wyświetlaczu na przednią kamerkę.

Całość została wykonana z metalowej ramki oraz plastikowych plecków. Połączenie jest to wystarczające i moim zdaniem pod tym względem nie ma co narzekać. Owszem, tył smartfona jest błyszczący, więc dosyć szybko pokrywa się odciskami palców. Do tego dochodzi przeciętna jakość wykonania, którą czuć po przyciskach głośności i zasilania.

Producent zadbał o obecność zarówno portu USB typu C (2.0), jak i złącza słuchawkowego 3,5 mm, a do pełni szczęścia brakuje jedynie osobnego slotu na microSD obok dual SIM. Na plus pozostaje również odporność telefonu na deszcz.

Moto G8 Power: Wyświetlacz

Panel ma przekątną 6,4 cala. Muszę przyznać, że tak duży ekran znakomicie sprawdza się do oglądania filmów, czytania czy też pisania. Do tego połączono go z rozdzielczością Full HD+ (2300 x 1080 pikseli), co przekłada się na wysoką ostrość obrazu.

Matryca została wykonana w technologii IPS TFT LCD. Poprzedni przedstawiciele linii Moto G oferowali dobrej jakości panele i nie inaczej jest w tym przypadku. Kolory są przyjemne dla oka, mamy szerokie kąty widzenia, wysoką jasność maksymalną i do pełni szczęścia zabrakło porządnej czerni. Pod względem kontrastu Moto G8 Power prezentuje się poniżej przeciętnej. Na pochwałę zasługuje świetna czułość na dotyk i przyjemna powierzchnia przodu telefonu.

Moto G8 Power: Wydajność, działanie

Motorola Moto G8 Power jest napędzana przez układ Snapdragon 665. Składają się na niego: osiem rdzeni CPU (4 x Kryo 360 Gold 2,0 GHz, 4 x Kryo 360 Silver 1,8 GHz) i GPU Adreno 620. Mamy zatem do czynienia z porządnym zestawem jak na model ze średniej półki cenowej. Do tego 4 GB RAM.

W grach sprzęt radzi sobie przyzwoicie. Naturalnie nie jest to najbardziej wydajny telefon, ale na niższych ustawieniach graficznych spokojnie poradzi sobie ze wszystkimi tytułami, aczkolwiek po, np. Asphalcie 9, widać, że urządzenie jest w stanie zapewnić płynną rozgrywkę przez 99% ze sporadycznymi spadkami. Pochwalić można motkę za brak problemów z nadmiernym nagrzewaniem się przy obciążających zadaniach.

Benchmarki:

Geekbench Single-Core: 313 Multi-Core: 1398 OpenCL: 365

3D Mark Sling Shot Extreme (OpenGL ES 3.1/Vulkan): 1125 / 1043



W codziennej pracy Moto G8 Power nie zawodzi. Wszystkie zadania wykonuje płynnie i stabilnie, więc dla większości użytkowników będzie to rozsądny wybór. Szybkość działania jest poprawna, a w tle możemy mieć pozostawionych trzy, cztery aplikacje.

Na dane mamy około 51 GB z 64 GB pamięci wbudowanej. Jest to wystarczająca ilość miejsca w modelu z tej półki cenowej, ale szkoda, że dodając kartę microSD musimy zrezygnować z dual SIM-a.

Test pamięci wbudowanej AndroBench:

– sekwencyjny odczyt danych – 294,19 MB/s,

– sekwencyjny zapis danych – 238,82 MB/s,

– losowy odczyt danych – 57,15 MB/s,

– losowy zapis danych – 128,67 MB/s.

Moto G8 Power: Oprogramowanie

Na pokładzie znajdziemy Androida 10 z dodatkami od Moto. Od strony wizualnej i praktycznej to czysty system prosto od Google, co oznacza ograniczone możliwości personalizacji i bardzo przejrzysty interfejs. Zobaczymy, jak w przypadku Moto G8 Power będzie wyglądało wsparcie z aktualizacjami.

Dostępne funkcje:

Moto Actions: Uruchomienie latarki poprzez potrząśnięcie telefonem, Wykonanie zrzutu ekranu przez przesunięcie trzema palcami, Odwróć, aby wyciszyć, Edycja zrzutów ekranu, Mniejsza przestrzeń robocza, Zmieniaj utwory przyciskami głośności.

Moto Audio,

Adaptacyjna wydajność,

Nawigacja systemowa: pasek z przyciskami lub gesty.

Moto G8 Power: Zaplecze telekomunikacyjne

Moto G8 Power dysponuje Bluetooth 5.0, LTE, dual SIM standby, dwuzakresowym WiFi i do pełni szczęścia brakuje tu jedynie NFC. Dziwne aż, że producent nie zdecydował się na jego implementację. Niemniej jednak wszystkie moduły działają bez zastrzeżeń, a jakość rozmów jest bardzo dobra. Mikrofon skutecznie usuwa szumy z naszego otoczenia, z kolei głośnik zapewnia wysoką głośność i czysty dźwięk.

Moto G8 Power: Zabezpieczenia biometryczne

Tradycyjnie, mamy tu świetnie działający skaner linii papilarnych na pleckach oraz system rozpoznawania twarzy oparty wyłącznie o przednią kamerkę. To drugie rozwiązanie działa dobrze jedynie za dnia, kiedy nie brakuje światła, i polecam używanie tylko czytnika odcisków palców.

Moto G8 Power: Jakość dźwięku

Głośniki stereo to prawdziwa rzadkość w telefonach ze średniej półki. Tymczasem Moto G8 Power została w nie wyposażona i trzeba przyznać, że sprawdzają się świetnie na co dzień. Do filmów lub gier nadają się bardzo dobrze. Owszem, do flagowców nieco brakuje, jednak w ogólnym rozrachunku prezentują się zadowalająco. Na słuchawkach telefon nie zawodzi. Brzmienie jest przyjemne, moc na wyjściu pozwala podłączyć dowolne słuchawki i w obszarze audio Motorola nie zawiodła.

Moto G8 Power: Aparat

Aplikacja aparatu jest naprawdę rozbudowana. Znajdziemy tu sporo funkcji, m.in. automatyczny tryb HDR, automatyczne wykrywanie uśmiechu, optymalizację ujęcia (podobno z użyciem AI), Obiektyw Google, tryb portretowy, pipetę, tryb makro oraz całkiem rozbudowany tryb manualny. Możemy także włączyć tryb szerokokątny i tryb makro.

Moto G8 Power może pochwalić się poczwórnym aparatem głównym:

16 Mpix z f/1.7,

2 Mpix do zdjęć makro,

8 Mpix z teleobiektywem,

8 Mpix z szeorokokątnym obiektywem.

W dobrych warunkach oświetleniowych telefon nie zawodzi. Sprzęt wykonuje zdjęcia dobrej jakości z poprawnie odzwierciedlonymi kolorami i dobrą ostrością. Nieźle urządzenie radzi sobie także z ujęciami makro. Przydatny okazuje się być tryb szerokokątny, który jednak po zmroku nie oferuje najlepszej jakości. Ogółem w słabszych warunkach oświetleniowych Moto nie zachwyca, jednak można sporo tu osiągnąć za sprawą ustawień manualnych i nie brakuje nawet opcji zapisu fotografii do formatu RAW. W temacie wideo Moto również trzyma wysoki poziom jak na średniaka.

Przednia kamerka 16 Mpix z f/2.0 nie zawodzi i świetnie sprawdza się do autoportretów.



















Moto G8 Power: Bateria

Jak wskazuje sama nazwa, największą siłą Moto G8 Power ma być bateria. Niewątpliwie czas pracy wynoszący około 5 – 6,5 godziny przy LTE i do 7,5 przy WiFi nie zawodzi i pokazuje, że 5000 mAh idealnie sprawdza się przy zastosowanych podzespołach. Do tego ładowanie 18W pozwala uzupełnić całą energię od 0 do 100% w dwie godziny.

Moto G8 Power: Podsumowanie

Moto G8 Power to porządny przedstawiciel średniej klasy smartfonów. Jest ładny, ma dobry, duży ekran, działa płynnie, a do tego oferuje znakomitą jakość rozmów i długi czas pracy. Wyróżnia się również głośnikami stereo i przyzwoitymi aparatami. W swojej klasie cenowej to propozycja godna polecenia.

Alternatywy dla Motoroli Moto G8 Power:

Nokia 5.3 – fińska alternatywa również z czystym Androidem,

Realme 6 – droższy model, ale zarazem również godny polecenia,

Xiaomi Redmi Note 9 – konkurencyjny model w tej samej cenie.

Zalety:

długi czas pracy

nowoczesny wygląd

duży ekran IPS

płynność działania

jakość rozmów

jakość dźwięku

aparaty (jak na swoją cenę)

funkcjonalne oprogramowanie

Wady: