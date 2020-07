Nie można za to narzekać na odwzorowanie kolorów, matryca IPS pokrywa niemal całą przestrzeń barwową sRGB i daje bardzo ładne kolory. Odchylenie w moich pomiarach od wartości nominalnych było niewielkie, więc za to należy się plus.

Huawei Matebook 13 – oprogramowanie

Huawei PC Manager to aplikacja do zarządzania komputerem, która pozwala na aktualizację sterowników, sprawdzenia parametrów podstawowych podzespołów czy np. użycia procesora oraz pamięci RAM. W przypadku gdy posiadacie smartfon Huawei, to pozwala na jego obsługę z poziomu komputera, więc zyskuje w ten sposób na funkcjonalności. Poza tym nie oferuje nic nadzwyczajnego.

Huawei Matebook 13 – wydajność

Procesor AMD Ryzen 5 3500U nie jest już pierwszej młodości, bazuje jeszcze na architekturze Zen+ i produkowany jest w litografii 12 nm, przez co nieco odstaje od tegorocznych układów Ryzen z serii 4000. Nie zmienia to jednak faktu, że nadal jest to całkiem przyzwoity układ, szczególnie w komputerze o rozmiarach Matebooka 13. Pod obciążeniem wszystkich rdzeni pracuje z zegarem 3,1 GHz, a gdy obciążymy tylko jeden rdzeń, to zegar wzrasta nawet do 3,7 GHz, czyli wartości zgodnej ze specyfikacją.

Na tle takich układów jak Core i5-1035G7 czy Core i7-8565U rozwiązanie AMD wypada bardzo dobrze. Swoje robi też bardzo przyzwoita pamięci LPDDR4.

Wydajność w grach

Trudno oczekiwać od notebooka z procesorem o TDP 15W i zintegrowanym układem graficznym ogromnej wydajności w grach, ale Radeon Vega 8 nie zawodzi. W razie potrzeby potrafi sobie poradzić ze starszymi grami, a na upartego można nawet pograć w Wiedźmina 3.

Wiedźmin 3: Dziki Gon (1920×1080 pikseli, ustawienia Wysokie) – 13 kl/s

Wiedźmin 3: Dziki Gon (1280×720 pikseli, ustawienia Niskie) – 32 kl/s

W rozdzielczości FullHD co prawda nie pogramy zbyt komfortowo, ale schodząc do 1280×720 pikseli i niskich ustawień jakości wędrujemy w okolice 30 klatek na sekundę. Nie ma rewelacji, ale od czasu do czasu można jakąś grę uruchomić. Zresztą trudno znaleźć notebooka tych rozmiarów, który zapewniłby o wiele wyższą wydajność, bo karty pokroju GeForce MX250/350 wcale nie są znacznie lepsze, a mają swój wpływ na zużycie energii.

Dysk SSD

W wersji 512 GB zamontowano dysk SSD WD SN730, czyli model z całkiem wysokiej półki, co pokazują też wyniki w testach. W gruncie rzeczy trudno o znacznie lepszy nośnik na PCIe 3.0, więc wypada Huawei pochwalić za dobór tego komponentu. W wersji 256 GB dysk będzie pewnie nieco wolniejszy, wynika to z samej mniejszej pojemności, ale nie powinny być to różnice wpływające na komfort korzystania z komputera. Biorąc pod uwagę kwotę dopłaty – 200 PLN, skłaniałbym się ku droższej wersji.

Huawei Matebook 13 – bateria

Bateria o pojemności 42 Wh nie należy do największych, ale też cała obudowa i waga komputera jest raczej skromna, trudno byłoby tutaj zamontować znacznie większe ogniwo. Tym bardziej, że nie ma też takiej potrzeby, bo zapotrzebowanie na energię dobija maksymalnie do 40W, a przy normalnych użytkowaniu oscyluje wokół 10 W. Dzięki temu czas pracy na baterii jest całkiem przyzwoity, przy przeglądaniu internetu jest to około 5 godzin. Filmy można odtwarzać przez nieco ponad 6 godzin, a przy maksymalnym obciążeniu CPU i GPU baterii wystarczy na 1,5h.

Test czytelnika (jasność ekranu na 50%, WiFi włączone, odświeżanie strony WWW co 30 sekund) – 5h 11 minut

Test filmowy (jasność ekranu na 50%, WiFi włączone) – 6h 35 minut

Test w grach (jasność ekranu na 50%, Wiedźmin 3) – 1h 32 minuty

Huawei Matebook 13 – temperatury, hałas, pobór energii

Procesor o niskim TDP zwiastuje nam cichą pracę i tak faktycznie jest. W normalnym użytkowaniu przy przeglądaniu internetu czy oglądaniu filmów komputer jest praktycznie niesłyszalny. Głośniej robi się dopiero jak obciążymy procesor, niezależnie od tego czy będzie to jakaś gra czy stricte obciążenie samego CPU. W teście Cinebench R20 zużycie energii rośnie do 40W, przy odpaleniu Wiedźmina, gdzie swoją prace musi wykonać też GPU, pobór energii rośnie do 43W. W takiej sytuacji wentylatory wkręcają się na wyższej obroty i są wyraźnie słyszalne. Zmierzone natężenie dźwięku to 46 dBa. Jest to wartość akceptowalna nawet przez dłuższy okres i nie uznałbym jej za uciążliwą.

Nieco gorzej jest z temperaturami, rosną dosyć szybko i ograniczają taktowanie zarówno CPU jak i GPU, na czym cierpi oczywiście wydajność. Huawei Matebook 13 z pewnością nie jest typową stacją roboczą. Warto jednak odnotować, że sama obudowa nie nagrzewa się jakoś znacznie, miejsca gdzie trzymamy nadgarstki są chłodne, a gorąco robi się szczególnie w prawym górnym rogu, bo tam znajduje się właśnie procesor.

Huawei Matebook 13 – podsumowanie

Huawei Matebook 13 to koronny argument na to, że ceny procesorów Intela mają spory wpływ na końcową cenę każdego notebooka. Zastosowanie zeszłorocznego procesor AMD pozwoliło zbić cenę tego modelu prawie o połowę, a to wartość niebagatelna. Dobra wiadomość jest taka, że poza procesorem, nic więcej nie ucierpiało. Nadal mamy tutaj solidną aluminiową obudowę, bardzo dobrą matrycę IPS ze świetnym odwzorowaniem kolorów i przyzwoitą jasnością oraz akceptowalną wydajność. Można by pewnie ponarzekać nieco na czas pracy na baterii, ale myślę, że większość z nas może żyć z tymi 4-5 godzinami, które zapewnia ogniwo o pojemności 42 Wh. Jeśli szukacie taniego, mobilnego komputera do typowo domowych zastosowań (nie licząc gier) to jest to bardzo mocna propozycja.

Huawei Matebook 13

Orientacyjna cena: ~3199 PLN

+ świetna jakość wykonania i aluminiowa obudowa

+ bardzo dobra matryca IPS

+ wygodna i podświetlana klawiatura

+ czytnik linii papilarnych wbudowany w przycisk włączania

+ waga zaledwie 1,3 kg

+ hub USB typu C z dodatkowymi portami w zestawie

+ bardzo atrakcyjna cena



– trochę leciwy procesor AMD Ryzen 5 3500U

– błyszcząca powłoka na ekranie

– tylko dwa porty USB typu C na obudowie