Acer Swift 3 – ekran

Wyświetlacz o przekątnej 14 cali w modelu Swift 3 to matryca IPS, która jednak nie powala na kolana. Maksymalna jasność to 281 nitów, a wyniki na krawędziach są jeszcze słabsze. To bardzo mało, 300 nitów to takie minimum przyzwoitości, jeśli chcemy korzystać z notebooka w nasłonecznionych pomieszczeniach. Dlatego pomimo tego, że mamy tutaj matową powierzchnię, to widoczność na zewnątrz jest delikatnie mówiąc taka sobie. Na plus całkiem niezła równomierność podświetlenia, odchyłka to maksymalnie 7%.

Niestety to nie koniec problemów, kontrast to zaledwie 965:1, trochę mało, nawet jak na IPSa. Na pocieszenie można natomiast dodać, że po kalibracji zgodność wyświetlanych kolorów z rzeczywistością jest całkiem niezła, średni błąd to deltaE równa 0,25, gdzie wartość 1 uznaje się za zadowalającą. Mimo wszystko matryca to jeden z najsłabszych elementów w tym notebooku.

Acer Swift 3 – wydajność

Przejdźmy jednak do wydajności procesora AMD Ryzen 7 4700U. 8 rdzeni, taktowanie nawet 4.1 GHz i architektura Zen2 obiecują całkiem sporo. I jak się okazuje, w praktyce jest nawet lepiej niż na papierze, bo przy jednowątkowym obciążeniu układu zegar wzrasta nawet do 4,19 GHz. Wszystko dzięki rzeczywistemu zarządzaniu taktowaniem przez procesor w zależności od jego temperatury. Gdy obciążymy wszystkie rdzenie to już tak różowo nie jest, zegar spada do około 2,75 GHz, co jest wynikiem nieco gorszym ten jaki osiągnął Intel Tiger Lake, ale tam mamy tylko 4 rdzenie.

Jednak największa zaleta tego procesora jest taka, że nawet jak po pierwszym przebiegu testu taktowanie nieco spadnie, to jest to różnica 100-200 MHz. Później nawet przez kolejne 30 minut utrzymuje się na takim samym poziomie, właśnie około 2,7 GHz, zapewniając stałą wydajność. Wygląda na to, że tutaj układ chłodzenia został bardzo dobrze skalibrowany i co ważniejsze, nadal jest relatywnie cichy. O tym jak Ryzen 7 4700U prezentuje się na tle konkurencji mogliście się już przekonać w recenzji Swifta 5. W testach jednowątkowych przegrywa z Core 11. generacji, ale tam gdzie może wykorzystać wszystkie rdzenie to jest zdecydowanym liderem (poza Geekbench 5).

Wydajność w grach

AMD Ryzen 7 4700U wyposażony jest w układ Vega 7, czyli nieco słabszy niż w modelach z serii 3000U, ale braki te nadrabia wyższym taktowaniem i to przekłada się również na wydajność.

W 3DMarku Vega 7 wyraźnie przegrywa z Intel Iris Xe, ale w praktyce różnice nie są takie duże. W Wiedźminie 3 w rozdzielczości 1080p i detalach ustawionych na High mamy wynik w okolicach 21 klatek, tak samo jak na procesorze Intela. Gdy zejdziemy z detalami o poziom niżej (medium) to możemy osiągnąć te 30 klatek sekundę, które pozwalają już całkiem komfortowo pograć. Jeśli zdecydujecie się zmniejszyć rozdzielczość to Vega 7 powinna poradzić sobie nawet z nowszymi grami.

Dysk SSD

Wydajność dysku SSD raczej bez zaskoczenia, to Samsung PM991, który teoretycznie potrafi osiągnąć 2300 MB/s przy odczycie i 1350 MB/s przy zapisie, co prawie mu się udaje również w tym notebooku.

Acer Swift 3 – pobór energii i bateria

Byłem bardzo zaskoczony tym jak mało energii potrzebuje ten model do działania. Przy wyświetlaniu pulpitu to zaledwie 7 W, dla porównania Swift 5 z Intel Core i7-1165G7 potrzebuje aż 10 W, różnica to zatem 30%. Podobnie jest również pod obciążeniem, gdy odpalimy Cinebench R20 na wszystkich rdzeniach to mamy 27 W, a przy graniu w Wiedźmina 3 jest to zaledwie 29 W. Tiger Lake potrafił dobijać do 50 W. Jednym słowem AMD pod względem oszczędności przebija najnowsze procesory Intela, to bardzo znamienne.

I przekłada się też na czas pracy. Nawet pomimo nieco mniejszej baterii, Acer Swift 3 deklasuje swojego droższego „brata” i pozwala na spokojne 12 godzin pracy biurowej. Przy odtwarzaniu wideo wynik jest bardzo podobny, a przy pełnym obciążeniu czas pracy to nieco ponad 2 godziny.

Test czytelnika (jasność ekranu na 50%, WiFi włączone, odświeżanie strony WWW co 30 sekund) – 12h 21 minut

Test filmowy (jasność ekranu na 50%, WiFi włączone) – 11h 45 minut

Test w grach (jasność ekranu na 50%, Wiedźmin 3) – 2h 12 minut

Dołączony w zestawie zasilacz o mocy 65 W jest więcej niż wystarczający. Co więcej tutaj również mamy stosunkowo szybkie ładowanie, bateria napełni się po około 1,5h, a 70% pojemności mamy w niespełna godzinę. To bardzo dobry wynik. Co więcej warto też odnotować, że po odłączeniu zasilania wydajność praktycznie nie spada, a to wcale nie jest reguła w tego typu urządzeniach.

Acer Swift 3 – temperatury, hałas

Jak już wspominałem system chłodzenia nie jest specjalnie okazały, ale i tak jest wystarczający dla procesora AMD. Temperatury rzadko przekraczają 60 stopni Celsjusza nawet przy długotrwałym obciążeniu i sama obudowa też nie nagrzewa się ponad 40 stopni Celsjusza. Co więcej przy tym wszystkim jest także stosunkowo cicho. Przy pracy typowo biurowej wentylator nawet się nie włącza, więc komputera nie słychać. Pod większym obciążeniem mamy tylko delikatny szum, który nieznacznie wybija się poza tło. Duży plus, może nie tyle za samo chłodzenie, co za procesor dla AMD ;-).

Acer Swift 3 – podsumowanie

Acer Swift 3 o jakże pięknym symbolu SF314-42-R4XJ to pod wieloma względami świetny notebook. Procesor AMD Ryzen 7 4700U zapewnia mu wydajność wystarczającą do większości zastosowań, w tym nawet do prostych gier. Jednocześnie zapewnia spokojnie ponad 10 godzin ciągłej pracy na baterii, ciszę oraz przyjemną temperaturę obudowy, co ma duży wpływ na komfort korzystania z tego urządzenia. Jeśli dodamy do tego jeszcze szybkie ładowanie, port USB typu C z Power Delivery oraz możliwość podłączenia nawet dwóch dodatkowych monitorów, to otrzymujemy komputer niemal idealny.

Niestety wtedy pojawiają się wady, matryca jest najwyżej przeciętna, szczególnie może przeszkadzać jej mała jasność, choć też nie w każdych warunkach. Dla mnie optymalna wartość jasności to około 160 nitów, więc tutaj mamy aż nadto, ale w słoneczny dzień może niestety zabraknąć skali. Średnia jest też kamerka, a o głośnikach lepiej nawet nie wspominać. To wszystko da się jednak w pewnym stopniu ominąć stosując zewnętrzny monitor lub słuchawki, więc jeśli szukacie uniwersalnego, domowego komputera, który chcecie zabierać też w podróż, to Acer Swift 3 w cenie około 4200 PLN wydaje się całkiem niezłą propozycją. To nadal o 1000 PLN taniej niż nowy Macbook Air ;-).

Acer Swift 3

Orientacyjna cena: ~4200 PLN

+ bardzo dobra wydajność CPU i wbudowanego GPU

+ dobra jakość wykonania

+ wygodna i podświetlana klawiatura

+ czytnik linii papilarnych (z obsługą Windows Hello)

+ waga zaledwie około 1,2 kg

+ WiFi 6 i Bluetooth 5.0

+ Port USB typu C z Power Delivery i Display Port

– najwyżej przeciętna matryca IPS

– głośniki do zapomnienia

– kiepska kamerka do wideo rozmów