Acer Swift 5 z Intel Core 11. generacji – tygrysek pokazuje co potrafi

Acer Swift 5 – ekran

Acer wykorzystał w tym notebooku ekran IPS o przekątnej 14 cali i rozdzielczości 1920×1080 pikseli, który jest raczej standardowym rozwiązaniem. Na szczęście z racji na zastosowanie bardzo refleksyjnej warstwy dotykowej zdecydowano się na wykorzystanie jasnego ekranu, który osiąga w centralnym punkcie aż 417 nitów (typowo monitory w notebookach mają około 300 nitów). Odchyłka na całej powierzchni jest w normie (+/- 10%) i choć różnice między skrajnymi punktami są całkiem duże, to nie jest to mocno widoczne.

Zmierzony kontrast to około 1630:1, czyli bardzo dobrze jak na ekran IPS, dlatego pod tym względem nie można mieć żadnych zastrzeżeń. Tym bardziej po kalibracji, kiedy to średni błąd wyświetlanych kolorów deltaE wynosi 0,2. Za dobry wynik uznajemy wartość poniżej 1, więc jak widać jest bardzo dobrze. Największe odchyłki są zgodnie z oczekiwaniem w przypadku odcieni szarości (bolączka matryc IPS).

Acer Swift 5 – wydajność

Nie codziennie mamy premierę nowego procesora, dlatego byłem bardzo ciekawy tego co pokaże pierwszy układ Intela produkowany w litografii 10 nm SuperFin. Tym bardziej, że nie tylko mamy tutaj znacznie poprawiony proces produkcji, ale również mocno poprawioną architekturę rdzenia, więc zyski są podwójne. Wynikają ze zmian w konstrukcji układu oraz wyższego taktowania. Jednak pomimo, że w teorii maksymalny zegar Core i7-1165G7 to 4,7 GHz, to mi nie udało się tej wartości osiągnąć. Pod obciążeniem zegar jednego rdzenia oscylował w okolicach 4,1 GHz, a gdy obciążymy wszystkie 4 spadał do 3,2 GHz. To jednak nie koniec, bo we znaki dawał się też throttling, kilka przebiegów w Cinebench R20 i zegar lądował poniżej 3 GHz.

Wyraźnie widać, że słabe chłodzenie daje się we znaki, bo kolejne przebiegi testów potrafią być już znacznie słabsze. Na wykresach znajdziecie jednak wartości z pierwszych testów, aby pokazać jakie są pełne możliwości poszczególnych układów. Pozwoliłem sobie też dorzucić do zestawienia innego Acera – Swift 3, którego recenzja pojawi się niebawem. Ten model bazuje na procesorze AMD – Ryzen 7 4700U (8 rdzeni, 8 wątków), który jest głównym konkurentem dla nowych układów Intela.

Jeśli chodzi o wydajność jednego rdzenia, to Intel Tiger Lake ma się czym pochwalić. Rdzeń Zen2 zdecydowanie to porównanie przegrywa, ale siłą AMD jest większa liczba rdzeni, przy podobnym zużyciu energii. Dlatego w zastosowaniach gdzie te dodatkowe rdzenie zaprzęgamy do pracy, wyniki są wyraźnie na korzyść układu AMD. Jeśli zaś chodzi o PCMark 10 to tutaj Swift 5 zdecydowanie wygrywa.

Wydajność w grach

Intel Core i7-1165G7 to także pierwszy układ z zintegrowanym nowym układem graficznym Intel Iris Xe jaki mam okazję testować. Już wcześniejsze zapowiedzi mówiły o sporym wzroście wydajności i rywalizacji jak równy z równym z procesorami AMD z rdzeniami Vega. A jak jest w praktyce?

W praktyce okazuje się, że jest nawet lepiej niż się spodziewałem. Nasz testowy model w 3DMarku osiąga znacznie lepszy wyniki niż Ryzen 7 4700U z układem Vega 7. Różnica jest spora i trudno nie być pod wrażeniem tego układu, tym bardziej, że przekłada się to również na gry. Co prawda w Wiedźmina 3 w rozdzielczości 1080p i przy wysokich ustawieniach grafiki wygodnie nie pogramy (~21 FPS), ale jak zejdziemy z jakością na Medium, to spokojnie mamy ponad 30 klatek na sekundę i już okazyjnie zagrać można bez większych problemów. Co więcej ta wydajność nie cierpi nawet jak nie jesteśmy podłączeni do gniazdka z prądem. W dłuższym graniu przeszkodzić może tylko system chłodzenia i niestety na to już wiele nie poradzimy.

Dysk SSD

Dysk SSD dostarczany przez SK Hynix nie należy do najszybszych, ale dla typowych zastosowań z jakimi może zmierzyć się ultrabook jest więcej niż wystarczający.

Acer Swift 5 – pobór energii i bateria

Bateria o pojemności 54,5 Wh to całkiem spore ogniwo, które powinno zapewnić kilka dobrych godzin pracy. I tak faktycznie jest, bo maksymalnie udało mi się „wyciągnąć” niespełna 8,5 godziny pracy typowo biurowej. Podobnie jest przy oglądaniu filmów. Na tle Macbooka Air z procesorem Apple M1 nie jest to może rewelacja, ale to nadal całkiem przyzwoity wynik jak na notebooka z Windowsem. Jeśli natomiast chodzi o pełnej obciążenie w grach, to bateria pozwoliła na 1h i 46 minut działania.

Test czytelnika (jasność ekranu na 50%, WiFi włączone, odświeżanie strony WWW co 30 sekund) – 8h 27 minut

Test filmowy (jasność ekranu na 50%, WiFi włączone) – 8h 45 minut

Test w grach (jasność ekranu na 50%, Wiedźmin 3) – 1h 46 minut

Zasilacz o mocy 65 W dołączony do zestawu jest wystarczający, bo pobór energii nigdy nie przekracza 50 W, a dzieje się to przy wielordzeniowym teście Cinebench R20. W grach pobór energii oscylował w okolicach 35 W, dzięki czemu system chłodzenia jako tako sobie radził i nie powodował dużych spowolnień w grze. Przy wyświetlaniu pulpitu notebook pobierał około 10W. Warto też dodać, że całkiem szybko możemy energię w akumulatorze odzyskać, pełne ładowanie trwa około 1,5h, do 70% bateria ładuje się w 50 minut, a maksymalna moc ładowania dochodzi do 45 W.

Acer Swift 5 – temperatury, hałas

Jak już wspominałem, system chłodzenia nie należy do rewelacyjnych, ale jedno co można o nim powiedzieć, to że jest cichy. Nawet przy maksymalnym obciążeniu wentylator nie wchodzi na jakieś niebotyczne poziomy obrotów i słyszalny jest tylko lekki szum. To miła odmiana po tym co mogłem obserwować w notebookach dla graczy. Oczywiście przez to cierpi wydajność, ale i tak jest lepiej niż w pasywnym Matebooku X. Podczas grania temperatura procesora wynosi około 72 stopnie Celsjusza, co jest wartością akceptowalną. Sama obudowa jakoś znacznie się nie nagrzewa, przez co pewnie też gorzej odprowadza ciepło. Ważne jednak, że nie cierpi na tym komfort użytkownika.

Acer Swift 5 – podsumowanie

Acer Swift 5 zapowiada nam się na bardzo fajnego notebooka, ale mam z nim jeden problem. Nigdzie nie da się go obecnie kupić. To niestety nie tylko kwestia Acera, ale wszystkich innych notebooków z nowym procesorem Intela. Dlatego nawet trudno powiedzieć ile będzie kosztował, prawdopodobnie w okolicach 5000 PLN, co jest już dosyć dużą wartością. Szczególnie jak popatrzymy sobie na to ostatnio zrobiło Apple. I nawet jeśli wolicie pozostać przy systemie Windows, to mamy tutaj jeszcze notebooki z procesorami Ryzen 7 4700U/4800U, które wydajnościowo w wielu przypadkach są lepsze, a można je przynajmniej kupić ;-).

To co mnie najbardziej boli w tym modelu to słaby system chłodzenia (za to cichy), tradycyjne gniazdo zasilania (wolałbym USB typu C) i odbijający ekran, który jest okropny przy dużym nasłonecznieniu. Nie jestem fanem dotykowych ekranów w notebookach, tym bardziej, że Windows 10 nie jest do nich przystosowany, więc wydaje mi się, że można by było z tego zrezygnować i obniżyć cenę. Poza tym to bardzo przyzwoity ultrabook, który pokazuje potencjał Intela i jego nowej architektury. Taki postęp bardzo mnie cieszy.

Acer Swift 5

Orientacyjna cena: ~5000 PLN

+ bardzo jakość wykonania

+ bardzo dobra matryca IPS

+ wygodna i podświetlana klawiatura

+ czytnik linii papilarnych (z obsługą Windows Hello)

+ waga zaledwie około 1 kg

+ bardzo dobra wydajność CPU i wbudowanego GPU



– słaby system chłodzenia

– głośniki do zapomnienia

– wysoka cena