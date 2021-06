realme GT – Co zrobić z szybkim smartfonem w praktyce?

Edycja zdjęć w praktyce – wszystkie fotografie we wpisie edytowałem na smartfonie!

Edycja zdjęć na smartfonie? Żaden problem — tym razem jednak nie o mobilnej fotografii, a tej prosto z pełnoklatowego aparatu fotograficznego. Wszystkie grafiki zaimportowałem w formacie w formacie RAW — i za pośrednictwem aplikacji Lightroom Mobile zmieniałem ich barwy, kontrast czy rozjaśniałem, jeśli zaszła taka potrzeba. Żaden problem — i muszę przyznać, że z każdym miesiącem coraz bardziej przekonuję się do takich działań. Szybko, wygodnie, a edycję można zacząć właściwie natychmiast, niezależnie od tego gdzie jesteśmy – bez rozkładania komputera, bez utrudnień. Co ważne — dzięki superszybkiemu ładowaniu SuperDart Charge 65W, gdyby stan baterii niebezpiecznie zbliżał się do zera — to akumulator do 100% naładujecie w około 30 minut.

Nie bez powodu też pojawia się na smartfonach coraz więcej aplikacji do edycji wideo — bo i takie zadania nie są dla wydajnego smartfona żadnym problemem. Ekspresowy montaż, równie sprawny eksport i kodowanie materiałów — w najprostszej z możliwych form!