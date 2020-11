Mocny procesor, ekran 90 Hz i ładowanie 30 W za mniej niż 600 zł – nie możecie tego przegapić

Kiedy w marcu realme wchodziło na polski rynek, zaserwowało fanom technologii kilka naprawdę dobrych smartfonów w niskich cenach. Ich główna seria „6” zawierała modele 6, 6 Pro i 6S. I tak się właśnie składa, że trzeci z wymienionych został dziś objęty promocją. Dlaczego warto się nim zainteresować? Ano dlatego, że w nowej cenie dosłownie zmiata wszystkich swoich potencjalnych konkurentów.

realme 6s – co ma do zaoferowania?

Realme 6s jest bardzo podobne do modelu 6, dlatego sprowadza do niższej półki cenowej cały szereg nowych technologii, które nie były tam dotychczas obecne. Przede wszystkim, jest to bardzo wydajny procesor MediaTek Helio G90T pozwalający nie tylko na płynne działanie, ale też na grę w najnowsze produkcje mobilne. Akompaniuje mu 4 GB pamięci RAM. Ten zestaw wyświetla obraz na sporym, 6,5 calowym ekranie. Co ważne, realme zastosowało tu wyższą niż standardowa częstotliwość odświeżania. Zamiast 60 Hz mamy tu 90 Hz, dzięki czemu wszystko, co robimy na realme 6S wydaje się być jeszcze szybsze i płynniejsze. Nie wolno też zapominać o często pomijanym aspekcie, jakim jest zastosowana wraz z gamingowym procesorem szybka pamięć UFS 2.1.