4 rzeczy, które realme 6 wprowadza do segmentu smartfonów do 1000 zł

Aparat 64 Mpix i 4 obiektywy

Przysłowie mówi, że najlepszy aparat to ten, który masz akurat przy sobie. realme trochę unowocześniło to powiedzenie, ponieważ w modelu 6 masz przy sobie 4 obiektywy. Działa to trochę tak, jakbyś przez cały czas nosił 4 aparaty i mógł wybrać, którym akurat chcesz zrobić zdjęcie. Pozwala to na nieznaną do tej pory w tej klasie cenowej elastyczność podczas fotografowania. W zależności jaki efekt pragniemy uzyskać, możemy wybrać pomiędzy obiektywem 64 Mpix (!), szerokokątnym o polu widzenia 119 stopni, soczewką do makro bądź trybem portretowym, który wykorzystuje dwie matryce do poprawnego odczytywania głębi. I tak, Redmi Note 8 Pro oferuje podobny zestaw aparatów, ale po pierwsze – podczas swojej premiery kosztował on więcej niż 1000 zł, a po drugie – w bezpośrednim starciu to zdjęcia realme prezentują lepszą jakość. To właśnie ten telefon zapewnia nam duże szanse na to, że w jakichkolwiek warunkach byśmy się znaleźli wykona on dobrze wyglądające zdjęcie. Jeżeli więc będziecie szukać smartfonu do 1000 zł, który będzie miał zestaw aparatów pozwalający zrobić Wam wykonać ujęcie w każdym scenariuszu – realme 6 jest dobrym wyborem.