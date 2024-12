Reacher wróci 20 lutego 2025

Reacher to były wojskowy, człowiek o niezachwianym kompasie moralnym i posiadający pewne specyficzne umiejętności, które przydaje się podczas rozwiązywania różnych zagadek. Niestety często wpędzają go też w kłopoty, z którymi jednak potrafi sobie poradzić. Bohater licznych powieści Lee Childa podbił najpierw serca czytelników, a teraz zdobył też sympatię widzów za sprawą serialu stworzonego na potrzeby Prime Video. Powstały już dwa sezonu, planowany jest też spin-off, ale najpierw dostaniemy 3. sezon, w którym to ponownie Reacher, grany przez Alana Ritchsona, będzie w centrum uwagi.

Trzeci sezon to ekranizacja 7. powieści Lee Childa pod tytułem "Siła perswazji", w której Reacher będzie musiał zmierzyć się z byłym oficerem wywiadu, który próbował wiele lat temu sprzedać amerykańskie plany władzom Iraku. Wkrótce potem zginął, dlatego nasz bohater będzie bardzo zaskoczony spotykając go na swojej drodze. W tej części Reacher spotka też równego sobie rywala pod względem fizycznym. W pierwszych dwóch sezonach często widzieliśmy jak wykorzystuje swoje walory, ale tym razem trafi na jeszcze większego przeciwnika. Rolę jego rywala - Paulie'go zagra Olivier Richters, który mierzy 218 cm wzrostu i waży ponad 150 kg. Możecie to zresztą zobaczyć na poniższym zwiastunie.

Nowy sezon podobnie jak poprzednie będzie liczył 8 odcinków. Na dobry start, już 20 lutego przyszłego roku dostaniemy 3 odcinki, a kolejne będą pojawiały się w tygodniowych odstępach aż do 27 marca. Jak wynika z zapowiedzi, w serialu powróci między innymi postać Neagley, czyli koleżanki Reachera, która jest prywatnym detektywem, i która ma w przyszłości dostać własny spin-off. Zabraknie jednak pozostałych członków zespołu, których poznaliśmy w 2. sezonie produkcji. Tym razem akcja będzie ponownie skupiała się na Reacherze, co trzeba uznać za dobrą wiadomość.