Jeszcze więcej sezonów uwielbianego serialu! Mamy datę!

Pierwszy sezon "Reacher" zadebiutował w lutym 2022 roku i szybko zdobył ogromną popularność, osiągając 1,8 miliarda minut oglądalności w ciągu pierwszych trzech dni od premiery. Drugi sezon, który miał premierę w grudniu 2023 roku, również odniósł sukces, gromadząc 1,7 miliarda minut oglądalności w tym samym okresie. Oba sezony były wysoko oceniane przez widzów i krytyków, z pierwszym sezonem uzyskującym 91% pozytywnych recenzji od widzów i 92% od krytyków, a drugi sezon osiągnął 80% od widzów i 98% od krytyków.

Reacher na Prime Video dostanie 4. sezon

Sezon pierwszy opowiadał historię Jacka Reachera, byłego oficera wojskowej policji, który zostaje niesłusznie oskarżony o morderstwo w małym miasteczku Margrave w Georgii. W trakcie śledztwa odkrywa on spisek obejmujący skorumpowanych policjantów, polityków i biznesmenów. Drugi sezon skupił się na przeszłości Reachera, gdy zostaje on wezwany przez dawnych towarzyszy z jednostki wojskowej, aby pomóc w rozwiązaniu zagadki morderstwa jednego z nich. Wspólnie odkrywają, że ich dawni wrogowie powrócili, by ich zniszczyć. Trzeci sezon serialu "Reacher" będzie opowiadał o Jacku Reacherze, który wchodzi w sam środek ogromnego przestępczego imperium, aby uratować agenta, którego czas się kończy, i zmierzyć się z nierozwiązanymi sprawami z przeszłości. O fabule 4. sezonu jeszcze się nie mówi, ale jak zostało to potwierdzone, kolejna seria została już zamówiona.

Reacher - kiedy premiera 3. sezonu?

Oba sezony zostały entuzjastycznie przyjęte przez widzów, którzy chwalili intensywne sceny akcji i charyzmatyczną grę Alana Ritchsona w roli głównej. Krytycy również docenili serial za jego wierne oddanie klimatu książek Lee Childa oraz dynamiczną fabułę. Informację tę jako pierwszy podał serwis Screen Rant, a premiera trzeciego sezonu zaplanowana jest na początek 2025 roku. Jeśli podoba Wam się "Reacher" i nie możecie doczekać się premiery, to na Prime Video można znaleźć więcej oryginalnych seriali akcji sensacyjnych, takich jak "Jack Ryan", "The Terminal List" i "Hanna", a niebawem nastąpi też premiera serialu "Cross".