Na ten serial poczekamy dłużej, ale będzie warto!

"Dzień Szakala" z Eddiem Redmaynem zadebiutuje jeszcze w tym roku - zobaczcie zwiastun świetnie zapowiadającej się produkcji. Kiedy odbędzie się premiera serialu w Polsce i gdzie będzie można go zobaczyć?

Serial opowiada historię tajemniczego i nieuchwytnego zabójcy, znanego jako Szakal, który podejmuje się zlecenia zamachu na prezydenta Francji. W roli głównej zobaczymy Eddiego Redmayne’a, który wciela się w postać Szakala. Jego przeciwniczką jest agentka brytyjskiego wywiadu, grana przez Lashanę Lynch. W obsadzie znajdziemy również Úrsulę Corberó, znaną z roli Tokio w "Domu z papieru", która wciela się w postać tajemniczej femme fatale.

Akcja serialu rozgrywa się w różnych zakątkach Europy, co dodaje mu międzynarodowego charakteru i dynamiki. Widzowie będą świadkami skomplikowanej gry w kotka i myszkę między Szakalem a agentką wywiadu, która nie cofnie się przed niczym, aby go schwytać. Serial został stworzony przez twórców, którzy mają na swoim koncie wiele sukcesów: reżyserią zajął się Taylor Sheridan, znany z takich produkcji jak "Sicario" i "Yellowstone". Scenariusz napisał Christian Wallace, który współpracował z Sheridanem przy innych projektach. Produkcja serialu to efekt współpracy między SkyShowtime a Universal Pictures.

Dzień Szakala - zwiastun serialu i data premiery w Polsce

Premiera w Polsce zaplanowana jest na 6 grudnia 2024 roku, a w USA serial zadebiutuje nieco wcześniej, bo 1 grudnia 2024 roku. Serial ten to nowoczesna adaptacja klasycznego thrillera politycznego, który z pewnością przyciągnie uwagę zarówno miłośników literatury, jak i kina.

Warto wspomnieć, że “Dzień szakala” to nie tylko nowy serial, ale również hołd dla klasycznego filmu z 1973 roku o tym samym tytule. W roli głównej wystąpił Edward Fox, który stworzył niezapomnianą kreację. W filmie z 1997 roku to Bruce Willis wcielał się w rolę nieuchwytnego płatnego zabójcy, którego zadaniem jest zlikwidowanie ważnej osobistości w USA. W tym projekcie FBI, współpracując z rosyjskim wywiadem, starało się go powstrzymać, korzystając z pomocy byłego terrorysty IRA, granego przez Richarda Gere’a.