Każdy jest graczem, więc wszystko może być w wersji dla graczy. Słomki do napojów też

Ale to nie jest tak, że to sama słomka. Razer zaproponował cały eko-friendly zestaw – chowana w estetyczne etui z logo Razera, składana słomka i składana szczotka która pozwoli wyczyścić gadżet. Słomi wielorazowego użytku to żadna nowość — produkty z tej kategorii od kilku lat cieszą się ogromną popularnością. Kiedy jednak mowa o firmie kojarzonej przede wszystkim ze swoich produktów dla graczy… no cóż, wypada to co co najmniej śmiesznie. Zabrakło w tym wszystkim jeszcze diód, które zmieniałyby kolor w zależności od temperatury napoju, w którym zostały zanurzone ;-).